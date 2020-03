20.03.2020

Der FC Memmingen zieht wegen Corona die Reißleine

Plus Der FC Memmingen stellt aufgrund der Corona-Krise fast alle Zahlungen ein und nimmt damit eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit in Kauf. Ein Spieler ist infiziert.

Von Walter Brugger

Dass der Fußball-Regionalligist FC Memmingen seit Donnerstag den ersten bestätigten Corona-Fall in seinen Reihen hat, geht in der rasanten Entwicklung der aktuellen Krise fast schon unter. Die Allgäuer gehen offensiv damit um und treffen weitreichende, tief einschneidende Maßnahmen. Von denen eben nicht nur das sportliche Aushängeschild, die erste Mannschaft, betroffen ist. Bis zu den Kleinsten, den sogenannten Bambini, ist das Training eingestellt – und wird nach Einschätzung des Vorsitzenden Armin Buchmann auch nicht so schnell wieder aufgenommen.

FC Memmingen bezahlt Spieler, Trainer und Helfer nicht mehr In dem Schreiben an alle Betroffenen erklärt Buchmann zusammen mit seinen Präsidiumskollegen, wie „wir die Dinge beim FC Memmingen mit gesundem Menschenverstand zu bewerten versuchen. Dabei sehen wir mit großer Gewissheit, dass es auf absehbare Zeit keinen Spielbetrieb mehr geben wird.“ Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat bislang lediglich bis 23. April die Saison unterbrochen. Can Karatas (links) und seine Kollegen vom FC Memmingen erhalten bis auf Weiteres kein Geld. Bild: Olaf Schulze Aus diesem Grund hat der FCM alle Maßnahmen ergriffen, um das Überleben des Vereins zu sichern. Durch den Totalausfall aller Einnahmen aus den noch ausstehenden Regionalliga-Heimspielen, dem drohenden Ausbleiben von Sponsorenzahlungen und möglichen Regressforderungen hat das Präsidium einstimmig entschieden, nahezu alle Zahlungen an Spieler, Trainer und die vielen Helfer einzustellen. Andernfalls könnte im schlimmsten Fall bis Saisonende eine Unterdeckung von bis zu 280000 Euro entstehen. Bei Arbeitsverträgen klärt der Verein ab, inwiefern das Arbeitsamt durch einen Antrag auf Kurzarbeit Lohn- und Sozialleistungen übernehmen kann. FC Memmingen nimmt Abstiege in Kauf Die Memminger betonen, dass dabei „eine nicht mehr vorhandene Wettbewerbsfähigkeit oder zu geringe Kaderstärke“ zum Abstieg von FCM-Teams führen kann. Dies nimmt der Klub in Kauf, um das Fortbestehen zu sichern. Buchmann ist zudem überzeugt, dass anderen Klubs ähnliches droht. Mit den wirtschaftlichen Folgen für die Vereine beschäftigt sich auch der BFV, wie dessen Präsident Rainer Koch erklärt. Wobei es erst einmal darum gehe, wie konkret Sorgen und Nöte der 4600 bayerischen Vereine aktuell sind. Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) als Dachorganisation hat dafür eigens ein Online-Meldesystem installiert. Vom FC Memmingen wurde der BFV über die einschneidenden Maßnahmen nicht vorab informiert, wie Verbandsspielleiter Josef Janker sagt. „Das ist eine Entscheidung des Vereins, die müssen wir akzeptieren“, so Janker. Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog. Lesen Sie dazu auch: FC Memmingen bestätigt den ersten infizierten Spieler

FC Memmingen stoppt Zahlungen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

