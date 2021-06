Übertragung beim Testspiel der Frauen: So sehen Sie Deutschland - Chile live im TV und Stream

Im letzten Länderspiel der Saison trifft die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen heute auf Chile. Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung bekommen Sie hier.

Deutschland gegen Chile - Testspiel der Frauen live im Free-TV und Stream: Das heutige Spiel gegen Chile ist für die Spielerinnen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der letzte Test vor der Sommerpause.

Die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio hatten die Olympiasiegerinnen durch das Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2019 verpasst. Das nächste großes Ziel des Rekordeuropameisters ist nun die Europameisterschaft 2022, die in England stattfindet.

Wo wird die Partie im Frauen-Fußball Deutschland - Chile ausgestrahlt? Gibt es das Spiel auch gratis im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen? Hier in diesem Artikel versorgen wir Sie mit allen Einzelheiten zum bevorstehenden Spiel.

Deutschland vs. Chile - Fußball Frauen heute live im Free-TV und Stream: Übertragung, Sender, Datum und Uhrzeit

Hier finden Sie alle wichtigen Infos zum Spiel der deutschen Frauen gegen Chile:

Spiel: Deutschland - Chile

- Datum: 15. Juni 2021

15. Juni 2021 Uhrzeit: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Ort: Stadion am Bieberer Berg in Offenbach

in Übertragung: live im Free-TV bei ZDF

Ab 14.50 begrüßt die Sport-Moderatorin Katja Streso die Zuschauer live aus dem Stadion am Bieberer Berg in Offenbach. Kommentiert wird das gesamte Spiel vom ZDF-Livereporter Norbert Galeske.

Eckdaten zu den Frauen-Nationalteams Deutschland und Chile

Deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen:

Cheftrainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Kapitänin: Alexandra Popp

Rekordtorschützin: Birgit Prinz (128)

(128) Rekordspielerin: Birgit Prinz (214)

(214) Heimstadion: Wechselnde Stadien

Wechselnde Stadien Rang: 2

Die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft der Frauen: Alexandra Popp. Foto: Sebastian Gollnow/dpa (Archiv)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen war bisher in 486 Spielen zu sehen. 342 Partien konnten die deutschen Frauen für sich entscheiden, 63 Spiele endeten mit einem Unentschieden und 81 Mal kam es zu einer Niederlage. Den höchsten Sieg holten sich die deutschen Damen am 19. November 2011. Das Spiel gegen Kasachstan endete mit einem 17:0. Die höchste Niederlage war ein 6:0 am 14. März 1996 gegen die USA.

Chilenische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen:

Cheftrainer: José Letelier

Kapitänin: Christiane Endler

Rekordtorschützin: Francisca Lara (20)

(20) Rekordspielerin: Christiane Endler (69)

(69) Heimstadion: Estadio Nacional de Chile

Estadio Nacional de Rang: 37

Bisher absolvierte die chilenische Frauen-Mannschaft insgesamt 113 Spiele. Bei insgesamt 33 Spielen ging die Mannschaft als Gewinner vom Rasen, 22 Mal gab es ein Unentschieden und 58 verloren die chilenischen Frauen gegen die gegnerische Mannschaft. Chiles höchster Sieg ereignete sich im Spiel gegen Peru am 28. Mai 2017, welches mit einem 12:0 ausging. Die höchste Niederlage für Chile war eine 8:0 im Match gegen Argentinien am 12. November 2006.

DFB-Frauen spielen gegen Chile vor bis zu 1000 Fans

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen am heutigen Dienstag gegen Chile wird mit bis zu 1000 Zuschauer im Stadion vor Ort stattfinden. Der Deutsche Fußball-Bund gab am Sonntag bekannt, dass "aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen in Offenbach" Fans im Stadion am Bieberer Berg erlaubt sind.

Verteilt werden die verfügbaren Eintrittskarten laut DFB kostenlos an Vereine und Fans. "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder vor Fans spielen dürfen. Das ist ein erster Schritt in Richtung Normalität und wird uns noch einmal viel Motivation geben", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. (AZ)