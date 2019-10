vor 35 Min.

Deutschland-Kader bekannt: Ter Stegen steht gegen Argentinien im Tor

Mit welchem Kader spielt Deutschland gegen Argentinien und Estland? Joachim Löw setzt beim nächsten Spiel der Nationalmannschaft auf Marc-André ter Stegen.

Joachim Löw vertraut bei den beiden Spielen gegen Argentinien und Estland auf einen bewährten Deutschland-Kader. Der einzige Neuzugang in der Nationalmannschaft ist Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen.

Mit Spannung war auch erwartet worden, wie der Trainer der DFB-Elf in der Torwartfrage entscheidet. Löw hat sich tatsächlich dafür entschieden, Marc-André ter Stegen die versprochene Einsatzzeit zu geben, der damit am Mittwoch gegen Argentinien im Tor steht und den Vorrang vor Manuel Neuer bekommt.

Aktuell ging es um den Deutschland-Kader für die nächsten beiden Spiele. Am Mittwoch, 9. Oktober, steht in Dortmund ein Testspiel gegen Argentinien an. Am Sonntag, 13. Oktober, geht es dann gegen Estland um die EM-Qualifikation.

Auf so einige Spieler muss Löw zwangsweise verzichten. Leroy Sané wurde nach seiner Kreuzband-Verletzung operiert. Unter anderem fallen auch Leon Goretzka, Nico Schulz und Julian Draxler verletzt aus.

Hier finden Sie den nun bekanntgegebenen Kader für die Nationalmannschaft:

Deutschland-Kader: Die Spieler der DFB-Elf gegen Argentinien und Estland

Torwart

Manuel Neuer

Bernd Leno

Marc-André ter Stegen

Abwehr

Jonas Hector

Matthias Ginter

Jonathan Tah

Lukas Klostermann

Niklas Süle

Marcel Halstenberg

Niklas Stark

Mittelfeld / Offensive

Joshua Kimmich

Kai Havertz

Toni Kroos

Timo Werner

Julian Brandt

Marco Reus

Nadiem Amiri

Luca Waldschmidt

Serge Gnabry

Ilkay Gündogan

Emre Can

Nationalmannschaft: Torwart-Streit um den Kader der DFB-Elf

Ter Stegen hatte nach den letzten Länderspielen seinen Frust darüber gezeigt, dass er in der Nationalelf nur Ersatzmann ist - trotz seiner guten Leistung für den FC Barcelona. Neuer reagierte wenig begeistert darauf. "Ich weiß nicht, ob uns das hilft", sagte er.

Löw hatte sich bedeckt gehalten, ter Stegen aber Einsatzzeit versprochen. Das löst er nun ein, indem der Torwart von Barcelona seine Chance im Tor der Nationalmannschaft bekommt.

10 Bilder Von Otto Nerz bis Joachim Löw: Die deutschen Bundestrainer Bild: Andreas Gebert, dpa

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen