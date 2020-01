vor 18 Min.

Deutschland - Tschechien: Handball live in TV und Stream sehen

Im letzten Spiel der Hauptrunde trifft Deutschland bei der Handball-EM auf Tschechien. Wir sagen, wie, wo und wann Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen. Free-TV und Gratis Stream auf ARD oder ZDF?

Das Handball-Team von Deutschland hat den EM-Charaktertest im Nachbarschaftsduell mit Österreich bestanden und damit den Druck auf Bundescoach Christian Prokop etwas gemindert. Ein starker Johannes Bitter im Tor sicherte der DHB-Auswahl am Montag in der Wiener Stadthalle den 34:22 (16:13)-Sieg über den Co-Gastgeber Österreich und damit vorzeitig auch das Spiel um den fünften Platz am Samstag (16.00 Uhr) in Stockholm. Zuvor jedoch muss Deutschland noch gegen Tschechien ran - auch wenn es diesmal um überhaupt nichts geht - außer vielleicht eine weitere Charakterfrage.

Deutschland - Tschechien heute: Handball-EM 2020 live im TV und Stream: Free-TV?

Wann spielt Deutschland gegen Tschechien bei der Handball-EM?

Wer? Deutschland - Tschechien ( Handball-EM Hauptrunde , 4. Spiel)

- ( , 4. Spiel) Uhrzeit? Mittwoch, 22. Januar 2020, 20.30 Uhr

Wo? Wien , Österreich

, Österreich Live-TV? Live in der TV-Übertragung im Fernsehen und Stream im ZDF

Deutschland - Tschechien: Handball-Hauptrunde live in der Übertragung im TV und Stream: Termin

Die Handball-EM 2020 wird live bei verschiedenen Sendern und Portalen gezeigt. Alle deutschen Begegnungen, so auch das Hauptrunden-Spiel der EM-20202 Deutschland - Tschechien, kommen auf den öffentlichen Sendern ARD und ZDF im TV, Fernsehen und Stream. Für die Partie am Mittwoch, 22.1.2020, sind auch Uhrzeit und Sender bekannt: Deutschland spielt gegen Tschechien um 20.30 Uhr, das Spiel zeigt das ZDF und nicht die ARD.

Bedeutungsloses Spiel von Deutschland gegen Tschechien

Die Kleinstchance auf das Halbfinale der Handball-EM 2020 hatte sich schon vor dem Spiel gegen die Österreicher erledigt, da Spanien seine Partie gegen Weißrussland mit 37:28 gewonnen hatte. Nur ein Sieg der Weißrussen mit sieben oder acht Toren Differenz hätte Deutschlands leise Hoffnungen auf eine Medaille am Leben gehalten. Nun aber geht es im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF) gegen Tschechien um nichts mehr.

Prokop erleichtert

"Wir freuen uns über diesen Sieg", kommentierte der starke Bitter in der ARD und verwies auf die Niederlage gegen Kroatien am Samstag: "Wir waren in einem Loch. Heute haben wir uns gepuscht." Und Prokop sagte: "Es war rein mental eine große Herausforderung." Der Coach lobte daher: "Die Mannschaft hat konstant und konzentriert durchgezogen."

