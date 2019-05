06:26 Uhr

Eishockey WM: Deutschland gegen Finnland live im TV und Stream

Deutschlands Eishockey-Männern feiern den Sieg im WM-Test gegen die Slowakei. So sehen Sie die Eishockey WM 2019 live in TV & Stream: TV-Termine.

Bei der Eishockey WM 2019 hat die deutsche Nationalmannschaft gestern gegen die USA verloren. Am Dienstag geht es gegen Finnland. Wo Sie die Spiele live im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier.

Gestern am 19. Mai stand für das deutsche Eishockey-Nationalteam ein herausforderndes Match gegen das starke Team aus den USA an. Das Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage für die deutschen Profis. Am Dienstag steht das nächste Spiel gegen Finnland an.

Die Eishockey WM 2019 ist am 10. Mai mit den Vorrundenspielen live im TV und Stream gestartet. Der deutsche Kader ist hochkarätig besetzt - unter anderem sind drei NHL-Spieler dabei. Im Interview verriet DEB Sportdirektor Stefan Schaidnagel, dass für die drei Profis über 100.000 Euro Versicherungssumme fällig werden. Kein Wunder also, dass große Hoffnungen auf die deutsche Nationalmannschaft gesetzt werden, besonders auf den 23-jährigen Leon Draisaitl. Eine Übersicht über die Spieler finden Sie hier: Kader Deutschland: Olympia-Helden, NHL-Stars und ein Mega-Talent

Wir nennen alle TV-Termine und den Spielplan der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei. Zudem verraten wir, ob die Live-Übertragung auch im Free-TV bspw. auf Sport1 zu sehen sein wird oder nur im Pay-TV bei DAZN und/oder Sky.

Eishockey WM 2019 : Die wichtigsten Fakten zur WM in der Slowakei

Spiele der Vorrunde: 10. Mai bis 21. Mai 2019

Viertelfinale: 23. Mai 2019

Halbfinale: Samstag, 25. Mai 2019 um 15.15 Uhr und um 19.15 Uhr

WM-Finale: Sonntag, 26. Mai 2019 um 20.15 Uhr

Gastgeberland: Slowakei (Stadien in Bratislava und Kosice)

Teilnehmende Länder: 16 (aufgeteilt in Gruppe A und B)

Deutsche Spiele live im Free TV: Sport1

Eishockey-WM Spiele im Pay-TV: Streaming-Portal DAZN

Zeitverschiebung: keine

Eishockey WM 2019 heute live in der TV-Übertragung, im Fernsehen & Live-Stream: TV-Termine + Spielplan der deutschen Mannschaft

Vorrunde

Samstag, 11. Mai 2019: Deutschland vs. Großbritannien um 16.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Sonntag, 12. Mai 2019: Dänemark vs. Deutschland um 16.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Dienstag, 14. Mai 2019: Deutschland vs. Frankreich um 20.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Mittwoch, 15. Mai 2019: Deutschland vs. Slowakei um 20.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Samstag, 18. Mai 2019: Kanada vs. Deutschland um 16.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Sonntag, 19. Mai 2019: Deutschland vs. USA um 16.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Dienstag, 21. Mai 2019: Finnland vs. Deutschland um 12.15 Uhr, live auf Sport1 und DAZN

Eishockey WM 2019 live im TV & Stream – Free-TV vs. Pay-TV: Sport1, DAZN oder Sky

Welcher Sender: Die Eishockey Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei wird live in Pay-TV und Free-TV gezeigt. Im Free-TV können deutsche Fans die Spiele auf Sport1 sehen – sowohl im TV als auch im Stream. Außerdem überträgt der Pay-TV-Streaming-Dienst DAZN alle Spiele der Eishockey WM online im Live-Stream. Auch Sport1 zeigt im Gratis-Stream die Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft – und das kostenlos, umsonst, gratis und ohne Anmeldung. Eine Live-Übertragung der Eishockey WM auf ARD, ZDF oder Sky (SkyGo) gibt es hingegen nicht.

Eishockey WM Viertelfinale, Halbfinale und Finale live sehen: TV-Termine

Auch das Eishockey WM Viertelfinale, Halbfinale und Finale ist auf Sport1 und DAZN live im TV und Live-Stream zu sehen. Die TV-Termine der K.O.-Phase sowie die Paarungen berichten wir hier zeitnah und aktuell nach.

