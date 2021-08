FCA verhindert Pokal-Blamage gegen Greifswalder FC mit Mühe

Der Bundesligist aus Augsburg tut sich lange Zeit beim Oberligisten Greifswalder FC schwer, gewinnt am Ende aber mit 4:2.

Rafal Gikiewicz wartete auf seinen Gegenüber. Schon nach 45 Minuten gratulierte der Torwart des FC Augsburg seinem Kollegen Adam Marczuk. Der Torwart des Greifswalder FC hatte einen großen Anteil daran, dass nach der ersten Hälfte des Pokalspiels 1:1 stand. Gikiewicz, der einen ruhigen Nachmittag erlebte, in der zweiten Halbzeit aber patzte, erkannte das an. Letztlich aber reichte es für die Gastgeber nicht zur großen Sensation. Am Ende setzte sich der Bundesligist vor 4237 Zuschauern mit 4:2 gegen den Oberligisten durch. Es war aber ein schweres Stück Arbeit.

Vieles war an dieser Dienstreise besonders. 820 Kilometer liegen zwischen Augsburg und Greifswald, viel weiter geht es kaum. Die FCA-Mannschaft war am Freitag nach Rostock geflogen und von dort mit dem Bus ins Greifswalder Teamhotel gefahren. Die Bedingungen im Volksstadion waren auch ganz anders als aus der Bundesliga gewohnt. Die Kabinen sind klein und alt. Die Tribünen sind schmal und niedrig, hinter den Toren standen die Zuschauer auf grasbewachsenen Hügeln. Amateurfußball in seiner reinsten Form. Andererseits ist der Greifswalder FC ein ambitionierter Oberligist. In dieser Saison soll endlich der Aufstieg in die Regionalliga klappen. Zuletzt waren die Greifswalder zweimal knapp gescheitert.

FCA-Trainer Weinzierl hatte auf Gouweleeuw verzichtet

Die Erwartungen der Gastgeber an diesen Nachmittag waren niedrig. Eine starke Leistung, vielleicht ein Tor, das wäre schon zufriedenstellend, hatte Trainer Martin Schröder im Vorfeld gesagt. An das Weiterkommen hatte kaum einer geglaubt. Schröder wollt so den Druck von seiner Mannschaft fern halten. Es ist ihm gelungen. Die Gastgeber spielten defensiv kompakt, schlossen viele Räume durch intensive Laufarbeit und setzten nach vorne zwar wenige, aber gefährliche Nadelstiche. So bereits in der 2. Minute, als Lukas Knechtel plötzlich über die linke Seite alleine vor Gikiewicz auftauchte und den Außenseiter in Führung brachte. Plötzlich war es richtig laut im Stadion, die FCA-Spieler dagegen waren geschockt.

Trainer Markus Weinzierl hatte in seiner Startelf auf Jeffrey Gouweleeuw verzichtet, der Kapitän war wegen seiner Adduktorenprobleme gar nicht mit nach Greifswald gereist. Weinzierl hatte schon am Donnerstag gesagt, dass er kein Risiko eingehen werde. Für ihn spielte Frederik Winther in der Innenverteidigung. Zudem war Marco Richter nicht mehr dabei. Anfang kommender Woche soll sein Wechsel zu Hertha BSC fix sein. Der Offensivspieler hat sich bereits von all seinen Augsburger Teamkollegen verabschiedet. Das war ihm nach so vielen Jahren wichtig.

Lange Zeit tat sich der FC Augsburg schwer gegen Greifswald

Die Augsburger taten sich lange Zeit schwer. Sie waren zwar fast ausschließlich in Ballbesitz, Räume aber fanden sie kaum. Das lag auch daran, dass sie häufig zu langsam spielten und sich zu wenig bewegten. Chancen gab es dennoch, vor allem für Alfred Finnbogason. Der Isländer aber scheiterte mehrfach an Greifswalds Torwart Marczuk. Die Gäste hatten zudem Pech, dass ein Tor von Florian Niederlechner wegen vermeintlichen Abseits nicht anerkannt wurde. Kurz vor der Pause gelang Frederik Winther immerhin der Ausgleich, als er aus wenigen Metern einschoss (40.). In der Folge vergab Finnbogason das 2:1, als er den Ball gegen den Rücken eines auf der Torlinie liegenden Greifswalder Spielers schoss (42.).

In der zweiten Halbzeit traten die Augsburger anders auf. Entschlossener. In der 51. Minute traf Niklas Dorsch die Latte. Nur wenige Augenblicke später schob Florian Niederlechner nach einer Hereingabe von Iago zum 2:1 (52.) ein. Die Chancen für den Bundesligisten häuften sich, die Kräfte beim Oberligisten ließen merklich nach. Als Fredrik Jensen per Kopf nach einer erneuten Vorlage von Iago das 3:1 (68.) gelang, schien die Partie entschieden. Im Gegenzug aber traf Velimir Jovanovic per Kopf zum 2:3 (69.), Gikiewicz sah dabei nicht gut aus. Plötzlich waren die Gastgeber am Drücker. André Hahn sorgte mit dem 4:2 (80.) für die Entscheidung. Eine souveräne Vorstellung eines Bundesligisten sieht dennoch anders aus – auch wenn es am Ende für den Einzug in die zweite Runde reichte.

