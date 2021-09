Spielplan zur FIFA Futsal-WM 2021: Alle Termine

Die FIFA Futsal-WM 2021 findet vom 12. September bis 3. Oktober 2021 in Litauen statt. Den Spielplan, alle Termine und Infos zur Übertragung finden Sie hier. Online-Stream, Free-TV oder Pay-TV? Hier erfahren Sie es.

Futsal-WM 2021: Ursprünglich war die Weltmeisterschaft im FIFA-Hallenfußball als 2020 FIFA Futsal World Cup für Herbst 2020 angesetzt, musste aber aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens verschoben werden. Nun soll die Futsal-Weltmeisterschaft ein Jahr später vom 12. September bis 3. Oktober 2021 im ursprünglich geplanten Gastgeberland Litauen stattfinden. 24 Nationalmannschaften aus allen sechs Kontinentalverbänden treten bei der Futsal-WM 2021 gegeneinander an. Den gesamten Spielplan und alle Infos zur Live-Übertragung im Free-TV oder Live-Stream finden Sie hier.

2021 FIFA Futsal World Cup: Spielplan und Termine

Alle Spiele der Futsal-WM 2021 werden in Litauen in der Žalgiris Arena in Kaunas, in der Švyturio Arena in Klaipėda und in der Avia Solutions Group Arena in Vilnius ausgetragen. Neben Litauen, das als Gastgeberland automatisch qualifiziert ist, werden unter anderem die mehrfachen Futsal-Weltmeister Brasilien, Argentinien und Spanien in die Gruppenphase starten. Zum ersten mal an einer Futsal-WM teilnehmen werden Venezuela, Angola und die Gastgebermannschaft Litauen.

Das ist der Spielplan der FIFA Futsal-WM 21 nach aktuellem Stand:

Gruppenphase 12. bis 20. September 2021

Gruppe A: Litauen , Venezuela , Kasachstan , Costa Rica

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 12. September 2021 18 Uhr Kasachstan : Costa Rica Žalgirio Arena, Kaunas 12. September 2021 20 Uhr Litauen : Venezuela Žalgirio Arena, Kaunas 15. September 2021 18 Uhr Costa Rica : Venezuela Žalgirio Arena, Kaunas 15. September 2021 20 Uhr Litauen : Kasachstan Žalgirio Arena, Kaunas 18. September 2021 20 Uhr Costa Rica : Litauen Žalgirio Arena, Kaunas 18. September 2021 20 Uhr Venezuela : Kasachstan Avia Solutions Group Arena, Vilnius

Gruppe B: Usbekistan , Guatemala , Russland , Ägypten

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 12. September 2021 16 Uhr Russland : Ägypten Avia Solutions Group Arena, Vilnius 12. September 2021 18 Uhr Usbekistan : Guatemala Avia Solutions Group Arena, Vilnius 15. September 2021 18 Uhr Ägypten : Guatemala Avia Solutions Group Arena, Vilnius 15. September 2021 20 Uhr Usbekistan : Russland Avia Solutions Group Arena, Vilnius 18. September 2021 18 Uhr Ägypten : Usbekistan Avia Solutions Group Arena, Vilnius 18. September 2021 18 Uhr Guatemala : Russland Žalgirio Arena, Kaunas

Gruppe C: Thailand , Portugal , Marokko , Salomon-Inseln

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 13. September 2021 18 Uhr Marokko : Salomon-Inseln Žalgirio Arena, Kaunas 13. September 2021 20 Uhr Thailand : Portugal Žalgirio Arena, Kaunas 16. September 2021 18 Uhr Salomon-Inseln : Portugal Žalgirio Arena, Kaunas 16. September 2021 20 Uhr Thailand : Marokko Žalgirio Arena, Kaunas 19. September 2021 20 Uhr Salomon-Inseln : Thailand Žalgirio Arena, Kaunas 19. September 2021 20 Uhr Portugal : Marokko Švyturio Arena, Klaipėda

Gruppe D: Panama , Tschechien , Vietnam , Brasilien

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 13. September 2021 18 Uhr Vietnam : Brasilien Švyturio Arena, Klaipėda 13. September 2021 20 Uhr Panama : Tschechien Švyturio Arena, Klaipėda 16. September 2021 18 Uhr Brasilien : Tschechien Švyturio Arena, Klaipėda 16. September 2021 20 Uhr Panama : Vietnam Švyturio Arena, Klaipėda 19. September 2021 18 Uhr Brasilien : Panama Švyturio Arena, Klaipėda 19. September 2021 18 Uhr Tschechien : Vietnam Žalgirio Arena, Kaunas

Gruppe E: Paraguay , Spanien , Angola , Japan

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 14. September 2021 18 Uhr Paraguay : Spanien Švyturio Arena, Klaipėda 14. September 2021 20 Uhr Angola : Japan Švyturio Arena, Klaipėda 17. September 2021 18 Uhr Spanien : Japan Švyturio Arena, Klaipėda 17. September 2021 20 Uhr Angola : Paraguay Švyturio Arena, Klaipėda 20. September 2021 18 Uhr Spanien : Angola Švyturio Arena, Klaipėda 20. September 2021 18 Uhr Japan : Paraguay Avia Solutions Group Arena, Vilnius

Gruppe F: Argentinien , USA , Serbien , Iran

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 14. September 2021 18 Uhr Serbien : Iran Avia Solutions Group Arena, Vilnius 14. September 2021 20 Uhr Argentinien : USA Avia Solutions Group Arena, Vilnius 17. September 2021 18 Uhr Iran : USA Avia Solutions Group Arena, Vilnius 17. September 2021 20 Uhr Argentinien : Serbien Avia Solutions Group Arena, Vilnius 20. September 2021 20 Uhr Iran : Argentinien Avia Solutions Group Arena, Vilnius 20. September 2021 20 Uhr USA : Serbien Švyturio Arena, Klaipėda

Achtelfinale 22. bis 24. September 2021

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 22. September 2021 17.30 Uhr Russland : Vietnam Avia Solutions Group Arena, Vilnius 22. September 2021 20 Uhr Venezuela : Marokko Žalgirio Arena, Kaunas 23. September 2021 17.30 Uhr Kasachstan : Thailand Žalgirio Arena, Kaunas 23. September 2021 17.30 Uhr Gewinner Gruppe F : Paraguay Avia Solutions Group Arena, Vilnius 23. September 2021 20 Uhr Brasilien : Dritter Gruppe C/D/E Žalgirio Arena, Kaunas 24. September 2021 17.30 Uhr Usbekistan : Zweiter Gruppe F Avia Solutions Group Arena, Vilnius 24. September 2021 20 Uhr Portugal : Dritter Gruppe A/B/F Žalgirio Arena, Kaunas 24. September 2021 20 Uhr Spanien : Tschechien Avia Solutions Group Arena, Vilnius

Viertelfinale 26. bis 27. September 2021

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 26. September 2021 17.30 Uhr tba Avia Solutions Group Arena, Vilnius 26. September 2021 20 Uhr tba Žalgirio Arena, Kaunas 27. September 2021 17.30 Uhr tba Avia Solutions Group Arena, Vilnius 27. September 2021 20 Uhr tba Avia Solutions Group Arena, Vilnius

Halbfinale 29. und 30. September 2021

Datum Uhrzeit Spiel Stadion 29. September 2021 20 Uhr tba Žalgirio Arena, Kaunas 30. September 2021 20 Uhr tba Žalgirio Arena, Kaunas

Spiel um den dritten Platz

3. Oktober 2021, 18 Uhr, Žalgirio Arena, Kaunas

Finale

3. Oktober 2021, 20 Uhr, Žalgirio Arena, Kaunas

Free-TV oder Stream? Wer überträgt die Futsal-WM 21 live?

Im Jahr 2016 hatten Eurosport und Eurosport 2 die Übertragung der Futsal-WM im TV und Live-Stream übernommen. Für 2021 hat noch kein Sender angekündigt, die Weltmeisterschaft im Fernsehen oder online zu zeigen. Sollte sich das noch ändern, informieren wir sie hier.

Futsal WM-Qualifikation: diese Länder sind dabei

Insgesamt 24 Nationalmannschaften aus sechs der FIFA untergeordneten Kontinentalverbände treten bei der Futsal WM 2021 an. Die Qualifikation läuft über separate Turniere der Konföderationen. Litauen als Gastgeberland ist automatisch qualifiziert. Die UEFA stellt mit sechs Nationen zuzüglich Litauen die größte Vertretung dar. OFC, der kontinentale Fußballverband Ozeanien, hat nur einen einzigen Qualifikationsplatz.

Folgende Länder qualifizierten sich für die Futsal-WM 2021:

Konförderation Qualifikation Mannschaften AFC ( Asien ) (5 Teams) 3 Teams nominiert durch den AFC, 2 Plätze in Play-Offs (offizielle Meisterschaft abgesagt) Iran , Japan , Usbekistan , Thailand , Vietnam CAF ( Afrika ) (3 Teams) 2020 Africa Futsal Cup of Nations Angola , Ägypten , Marokko CONCAF (Zentral-, Nordamerika & Karibik ) (4 Teams) 2021 CONCACAF Futsal Championship Costa Rica , Guatemala , Panama , USA CONMEBOL ( Südamerika ) (4 Teams) 2020 FIFA Futsal World Cup Qualification (CONMEBOL) Argentinien , Brasilien , Venezuela , Paraguay OFC ( Ozeanien ) (1 Team) 2019 OFC Futsal Nations Cup Salomon-Inseln UEFA ( Europa ) (6 Teams + Gastgeberland) 2020 FIFA Futsal World Cup Qualification (UEFA) Litauen , Kasachstan , Portugal , Russland , Spanien , Tschechische Republik , Serbien

2021 FIFA Futsal World Cup: WM-Sieger der letzten Meisterschaften

Dieses Jahr wird die Futsal-WM zum neunten Mal ausgetragen. Das Turnier fand 1989 zum ersten Mal in den Niederlanden statt. Brasilien steht unangefochten auf dem ersten Platz der Weltrangliste mit insgesamt fünf Futsal WM-Siegen. Spanien kommt auf zwei WM-Siege. Die letzte Futsal Weltmeisterschaft fand 2016 in Kolumbien statt. Daraus ging erstmalig Argentinien als Futsal WM-Sieger hervor. 2016 war auch das erste Jahr, in dem Brasilien bei einer Futsal-WM nicht unter den Top-4 gelandet ist. Ob Brasilien sich dieses Jahr erholen kann und einen weiteren Futsal WM-Sieg nach Hause bringt oder ob eine weitere Nationalmannschaft ihren ersten WM-Titel holt, das entscheidet sich bei der FIFA Futsal-WM 2021 vom 12. September bis 3. Oktober in Litauen.

