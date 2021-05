Dreierpacker Josip Brekalo und der Weg nach oben

Der Kroate war bislang nicht als Torjäger aufgefallen - nun traf er gegen Union Berlin dreifach. Was sein Trainer zum Interesse anderer Klubs sagt.

Die Kombination "Josip Brekalo" und "Tor" weckte beim VfL Wolfsburg lange Zeit eine relativ deutliche Assoziation, die sich auf ein Spiel beschränkt: In der Relegation gegen Holstein Kiel hatte der Kroate im Sommer 2018 das wichtige 2:1 im Rückspiel erzielt.

Am Ende einer Wolfsburger Zittersaison stand ein 3:1 und der Klassenerhalt. In den folgenden Spielzeiten kamen erst mal nicht sonderlich viele weitere Treffer hinzu. Mehr als drei Tore gelangen Brekalo nie – nicht gerade die beste Quote für einen offensiven Außenspieler.

Gegen Union Berlin schnürte Brekalo einen Dreierpack

Umso erstaunlicher, was am Samstag gegen Union Berlin passierte: Beim 3:0 gegen den Hauptstadtklub gingen alle drei Treffer aufs Konto des 22-Jährigen, über dessen Potenzial es beim VfL nie ernsthafte Diskussionen gegeben hatte. Mittlerweile sieht es aber auch so aus, als ob Brekalo sein Talent auch nutzen könnte. Mit sieben Toren ist er nun zweitbester VfL-Torschütze hinter Goalgetter Wout Weghorst und einer der Gründe dafür, dass am Ende der Saison statt Relegation nun die Qualifikation für die Champions League stehen wird.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner vor einem Spiel im Stadion. Foto: Swen Pförtner/dpa

VfL-Trainer Glasner kontert das Interesse aus Italien locker

Die Leistungen des Mittelfeldspielers haben sich längst bei anderen Vereinen herumgesprochen. Vor allem aus der italienischen Serie A sollen nahezu alle Spitzenvereine an Brekalo interessiert sein, der noch bis 2023 vertraglich gebunden ist. Ein Bekenntnis zum VfL ließ der Kroate bisher aus. Dass nicht nur der VfL Wolfsburg, sondern auch Josip Brekalo auf dem Weg nach oben ist, kommentierte VfL-Trainer Oliver Glasner so: "Er spielt beim Tabellendritten der Bundesliga. Also ist er schon ziemlich weit oben."

Lesen Sie dazu auch: