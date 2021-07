Wegen "Schubsereien": Engländer will EM-Finale per Petition wiederholen lassen

Weil Italien im EM-Finale seiner Meinung nach zu hart gespielt hat, will ein Engländer die Partie wiederholen lassen. Die Petition hat 130.000 Unterschriften.

Manchmal wäre es gut, das Leben würde wie ein Computerspiel ablaufen. Denn zu deren Wesen gehört es, dass man sich Speicherpunkte einrichten kann. Verliert man beispielsweise in einer Fußball-Simulation ein entscheidendes Spiel – kein Problem, startet man die Playstation einfach nochmal neu vom gespeicherten Zeitpunkt aus. Notfalls eben solange, bis man endlich gewonnen hat.

Ein englischer Fußball-Fan schickt sich nun an, diese Denkweise ins echte Leben zu übertragen: Er hat eine Online-Petition gestartet, die es zum Ziel hat, das EM-Finale zwischen den Three Lions und Italien zu wiederholen.

"All die Schubsereien": England-Fan kritisiert Final-Schiedsrichter

Die Partie am Sonntagabend ging bekanntlich nicht gut für die Auswahl Englands aus. Dass das Spiel wiederholt werden muss, begründet der Initiator der Petition mit der aus seiner Sicht überharten Spielweise der Italiener. Zitat: "Das Spiel am 11. Juli war überhaupt nicht fair. All die Schubsereien, Zerrungen und Tritte und Italien durfte trotzdem gewinnen? Eindeutig voreingenommen."

Mit einem anderen, diesmal nicht voreingenommenen Schiedsrichter, soll erneut gespielt werden. Ja, richtig gelesen: Ein Engländer, der sich über zu viel Härte in einem Fußballspiel beschwert. Es gibt einfach nichts, was es nicht gibt.

Nicht alle Unterzeichner meinen es mit ihrer Unterschrift nicht ganz ernst

Wiederholen wegen schubsen – dieser Meinung habern sich mittlerweile viele potentiell englische Fußball-Fans angeschlossen. Knapp 130.000 Unterschriften hat die Petition gesammelt. Ob sich die Uefa davon allerdings beeindrucken lässt, dürfte stark bezweifelt werden. Ebenso dürfte die Ernsthaftigkeit mancher Unterzeichner fraglich sein. Im Kommentarbereich der Petition ist zu lesen: "Ich habe unterschrieben, damit ihr nochmal gegen Italien verliert." Erfolgversprechender scheint wirklich der Gang zur Playstation zu sein.

