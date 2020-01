17:18 Uhr

Handball-EM 2020: Alle aktuellen Deutschland-Ergebnisse

In wenigen Tagen startet die Handball-EM 2020. Sobald es losgeht, informieren wir Sie hier über Ergebnisse und Gewinner. Wir verraten zeitnah und aktuell die Resultate von Deutschland direkt nach den Spielen.

Gelungene Generalprobe vor der Handball-EM 2020: Die deutsche Mannschaft konnte überzeugen und besiegte heute im Testspiel das Team aus Österreich mit 32:28.

Aktuelle Ergebnisse/Resultate und Sieger/Gewinner: Die Handball-Europameisterschaft findet gleich in drei Ländern statt, in Österreich, Schweden und Norwegen. Lange Wege für die Nationalspieler der verschiedenen Länder sollen trotzdem vermieden werden. Für Deutschland geht es am 8. Januar um 18.15 Uhr gegen die Niederlande mit der EM los. Die Europameisterschaft geht vom 9. bis 26. Januar 2020 und wird insgesamt 65 Partien umfassen.

Handball-EM: Aktuelle Ergebnisse und Sieger - Spiele von Deutschland

Testspiel vor der Handball-EM: Zwei Testspiele des DHB-Teams gegen Island und Österreich:

04.01.2020, 17:20 Uhr: Mannheim : Deutschland - Island , live in TV und Stream im ZDF (Ergebnis: 33:25)

: - , live in TV und Stream im (Ergebnis: 33:25) 06.01.2020, 14:30, Uhr: Wien : Österreich - Deutschland , live in TV und Stream in der ARD (Ergebnis 28:32)

Die TV-Termine von Deutschland in der Vorrundengruppe C der Handball EM:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande

- 20.30 Uhr: Spanien - Lettland

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande

- 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland

- 20.30 Uhr: Niederlande - Spanien

Hauptrunde

Die Hauptrunde findet vom 16. bis 22. Januar statt. Wenn sich die deutsche Handball-Mannschaft hierfür qualifiziert, spielt sie in Gruppe 1 in Wien an folgenden Tagen:

Donnerstag, 16. Januar

Samstag, 18. Januar

Montag, 20. Januar

Mittwoch, 22. Januar

Finalrunde

Die Finalrunde der Handball-Europameisterschaft findet vom 24. bis 26. Januar 2020 statt.

Halbfinale

Freitag, 24. Januar, 18 und 20.30 Uhr

Platzierungsspiele

Samstag, 25. Januar, 16 und 18.30 Uhr

Finale

Sonntag, 26. Januar, 16.30 Uhr

Das sind die Gewinner der letzten Handball-EMs:

Die Handball-Europameisterschaften der Männer werden seit 1994 ausgespielt. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt.

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

