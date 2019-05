vor 54 Min.

Kajak-Weltmeister Hannes Aigner zeigt seine Heimstärke

Mit einem Sieg am Eiskanal qualifiziert sich der AKV-Kanute ebenso wie seine Augsburger Kollegen Sideris Tasiadis und Elena Apel vorzeitig fürs Nationalteam.

Von Andrea Bogenreuther

Von strömenden Regen und frostigen Temperaturen ließen sich die drei Augsburger Slalomkanuten Hannes Aigner, Sideris Tasiadis und Elena Apel nicht aus dem Konzept bringen, sondern zurrten schon im ersten Rennen am heimischen Eiskanal ihren Platz in der Nationalmannschaft fest. Allen voran der amtierende Weltmeister Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein AKV, der mit einem souverän herausgefahrenen Sieg einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellte.

Weil er am ersten Qualifikationswochenende in Markkleeberg schon einen Sieg und einen zweiten Platz geholt hatte, stand bereits am Samstag fest, dass er den Sprung ins Nationalteam als Bester seiner Bootsklasse geschafft hatte. „Es war ein guter Lauf, nur einmal musste ich kurz die Luft anhalten, weil ich sehr nahe an einem Tor dran war. Mit zwei Strafsekunden noch zwei Sekunden besser zu sein als die anderen, ist schon ganz gut.“

Hannes Aigner: Rennen auf seiner Heimstrecke

Mit diesem nahezu perfekten Qualifikationsergebnis kann Aigner nun beruhigt in das letzte Rennen am Sonntag gehen, wo er nur mit einem weiteren Sieg sein Top-Ergebnis noch verbessern könnte. Doch erst einmal galt es für ihn, nach der Kälte- und Wasserschlacht durchzuschnaufen: „So eine Qualifikationsserie ist schon immer sehr nervenaufreibend. Da ist man froh, wenn man durch ist.“ Schließlich haben nur die drei Fahrer jeder Bootsklasse, die ins Nationalteam kommen, die Chance, die großen internationalen Wettkämpfe, wie EM und WM zu fahren, und sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.

Deshalb ist auch Canadierspezialist Sideris Tasiadis vom Verein Kanu Schwaben Augsburg froh, dass auch für ihn bereits alles klar ist. Der Weltranglistenerste wurde im Finale auf seiner geliebten Heimatstrecke in Augsburg allerdings von seinem derzeit schärfsten Konkurrenten, Franz Anton vom LKC Leipzig, noch überholt und musste sich mit Rang zwei zufrieden geben. Damit hat Tasiadis neben einem Sieg von Markkleeberg nun zwei zweite Plätze auf seinem Konto, könnte mit einem Sieg an diesem Sonntag im vierten und letzten Qualifikationsrennen (Beginn Semifinale 9 Uhr) aber noch mit dem Leipziger gleich ziehen. „Ich hatte am Tor neun einen Schnitzer gehabt. Ich hab das Boot nicht so schnell rumbekommen, wie ich wollte, bin geradeaus weitergefahren und habe fast das nächste Tor nicht mehr bekommen. Da war mir schon klar, dass es zum Sieg nicht mehr reicht“, analysierte der Lokalmatador seine etwas missglückte Finalfahrt.

Kajak-Weltmeister Hannes Aigner freut sich auf das vierte und letzte Qualifikationsrennen. Bild: Fred Schoellhorn

Dabei hatte Tasiadis der Konkurrenz im C1-Halbfinale im Halbfinale noch eine Zeit serviert, an der diese gewaltig zu knabbern hatten. Mit mehr als vier Sekunde Vorsprung hatte der Augsburger den amtierenden Weltmeister Franz Anton (Leipzig) auf Rang zwei verwiesen. „Fahr doch nicht so schnell, du lässt uns alle schlecht aussehen“, flüchtete sich Sören Loos vom KC Halle schon in Sarkasmus, angesichts der über zehn Sekunden Rückstand, die er als Sechster des Halbfinales auf Tasiadis hatte. Doch dem Augsburger glückte es anschließend nicht mehr, im Finale einen ähnlich perfekten Lauf hinzulegen.

Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg bei den Frauen erfolgreich

Im Canadier Einer der Frauen hat auch Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg in der zweiten Saison in Folge den Platz in der Nationalmannschaft sicher. Nach ihren zwei Siegen von Markkleeberg reichte ihr am Samstag ein dritter Platz. „Ich bin zwar nicht zufrieden mit dem Lauf, aber mit der Platzierung“, freute sich die 20-Jährige über ihre gelungene Qualifikation. Zumal in ihrer zweiten Disziplin, dem Kajak Einer, noch ein guter vierter Platz dazukam.

In dieser vierten olympischen Bootsklasse war wieder einmal Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) das Maß aller Dinge uns siegte mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor Jasmin Schornberg (KR Hamm). So souverän wie keine andere katapultierte sich Funk mit nun drei Siegen in drei Rennen an die Spitze der Kajak-Wertung und kürte sich im deutschen Team damit zur größten Favoritin für die WM und das Olympia-Ticket.

Am Sonntag, 5. Mai, findet das letzte der vier Qualifikationsrennen statt. Beginn der Semifinale ist um 9 Uhr, Finalläufe ab 14.30 Uhr am Augsburger Eiskanal.

