Müde Barca-Party

Katalanen feiern 26. Meisterschaft. Dabei sind viele der 92000 Zuschauer schon auf dem Heimweg

Lionel Messi winkte bei der Ehrenrunde gelangweilt in die Ränge und widmete sich eher Söhnchen Ciro (1). Gerard Piqué musste die Zuschauer zur La Ola animieren, viele der 92000 Fans waren da aber schon längst auf dem Heimweg. Der FC Barcelona hatte sich kurz zuvor mit Marc-André ter Stegen im Tor durch ein 1:0 gegen UD Levante drei Spieltage vor Ende der Saison den 26. Ligatitel gesichert – doch die Party im Camp Nou fiel trotz Feuerwerks, Musik- und Lichtshow und vieler Flaschen katalanischen Cava-Schaumweins recht schlapp aus. Der wichtigste Grund dafür: Schon am Mittwoch kommt Jürgen Klopps FC Liverpool zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League. Das Feiern heimischer Triumphe ist für die Katalanen längst Routine geworden. Man gewann acht der letzten elf Liga-Titel und holte viermal in Serie die „Copa del Rey“. Großer Star des Abends war am Samstag wieder mal Messi. Valverde hatte den Argentinier in der ersten Hälfte noch geschont. Der 31-Jährige lief erst nach der Pause aufs Feld – und machte mit seinem 34. Ligatreffer alles klar. Mit gekonnter Körpertäuschung ließ er in der 62. Minute zwei Gegenspieler ins Leere laufen und schob den Ball ins Netz.

Im Stadion an der Carrow Road feierten die Fans von Norwich City noch lange nach dem Abpfiff. „Das ist ein Moment voller Freude und Stolz“, sagte Daniel Farke sichtlich bewegt. Zwei Jahre nach seinem Amtsantritt hat der deutsche Trainer den Verein aus der zweitklassigen Championship zurück in die Premier League geführt. In der kommenden Saison trifft der frühere Trainer des SV Lippstadt mit seinem Team auf den FC Liverpool, Manchester City und Arsenal. Das 2:1 (2:1) gegen die Blackburn Rovers besiegelte den sensationellen Aufstieg, nachdem es Norwich im Endspurt mit zuvor vier Unentschieden in Serie noch mal spannend gemacht hatte. Als zweiter Aufsteiger kehrt Sheffield United nach zwölf Jahren in die Premiere League zurück. Titelverteidiger Manchester City gibt sich im Endspurt keine Blöße. Das Starensemble von Trainer Pep Guardiola setzte sich mit 1:0 beim FC Burnley durch und bleibt damit zwei Spieltage vor dem Saisonende Spitzenreiter.

Meister Juventus Turin hat im Spitzenspiel bei Inter Mailand trotz eines Treffers von Cristiano Ronaldo den 29. Saisonsieg verpasst. Nach dem achten Titel in Serie kam die Mannschaft des portugiesischen Superstars zu einem 1:1 gegen Inter, das noch um den Einzug in die Champions League kämpft.

Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel haben das Double verpasst. Das schon als Meister feststehende Star-Ensemble verlor das Pokalfinale gegen den Ligarivalen Stade Rennes am späten Samstagabend mit 5:6 im Elfmeterschießen. (dpa)

