Olympia 2020: Der Medaillenspiegel aktuell

In diesem Artikel werden wir den Medaillenspiegel zu Olympia 2020 bieten.

2020 starten die Olympischen Spiele in Tokio. Hier finden Sie ab Tag 1 den aktuellen Medaillenspiegel / Medaillenstand. Wer sich heute schon über die letzten Spiele informieren will, wird bei uns auch fündig.

Olympia 2020 Medaillen-Stand und Medaillenspiegel aktuell: Vom 24.07. bis zum 09.08.2020 werden die Olympischen Spiele in Japan (Tokio) ausgetragen. 33 Sportarten und 51 Disziplinen werden zu sehen sein. Dabei geht es um insgesamt 339 Entscheidungen, bei denen Medaillen vergeben werden - Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen.

Olympia 2020: Medaillenspiegel / Medaillen-Stand heute / aktuell

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) verwendet wird.

Sobald die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio beginnen, aktualisieren wir an dieser Stelle den Medaillenstand.

Medaillenspiegel nach 0 von 339 Entscheidungen:

Land Gold Silber Bronze Gesamt Infos folgen Infos folgen Infos folgen Infos folgen Infos folgen

Olympia 2020: Das ist bekannt über die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen von Tokio

Zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio will Japan ein Zeichen setzen: Die olympischen Medaillen sind aus Elektroschrott hergestellt und sollen somit ein Statement gegen die Wegwerfgesellschaft sein. Für die begehrten Medaillen benötigen die Veranstalter etwa 2700 Kilo Bronze, 4100 Kilo Silber und 30 Kilo Gold.

Das Design der Medaillen wurde über einen Wettbewerb ausgewählt, in dem mehr als 400 verschiedene Projekte vorgestellt wurden. Letztendlich fiel die Wahl auf das Design von Junichi Kawanishi. Die Olympia-Medaillen des Künstlers sind optisch an raue, unebene, Steine angelehnt, die poliert wurden. Sie sollen die Anstrengungen symbolisieren, die Sportler jeden Tag auf sich nehmen müssen, um wettbewerbsfähig zu sein. Für Kawanishi sollen die Medaillen eine Hommage an den Einsatz der Sportler sein, den Ruhm zeigen und zugleich ein Symbol für die Freundschaft sein.

Olympische Spiele 2020: Medaillenspiegel der vergangenen Olympischen Sommerspiele

Hier finden Sie den Medaillenstand der von Olympia 2016 in Rio de Janeiro ( Brasilien) - die Gold-Medaillen, Silber-Medaillen und Bronze-Medaillen.

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 0 1 Vereinigte Staaten 46 37 38 121 0 2 Großbritannien 27 23 17 67 0 3 China 26 18 26 70 0 4 Russland 19 17 19 55 0 5 Deutschland 17 10 15 42 0 6 Japan 12 8 21 41 0 7 Frankreich 10 18 14 42 0 8 Südkorea 9 3 9 21 0 9 Italien 8 12 8 28 10 Australien 8 11 10 29 11 Niederlande 8 7 4 19 12 Ungarn 8 3 4 15 13 Brasilien 7 6 6 19 14 Spanien 7 4 6 17 15 Kenia 6 6 1 13 16 Jamaika 6 3 2 11 17 Kroatien 5 3 2 10 18 Kuba 5 2 4 11 19 Neuseeland 4 9 5 18 20 Kanada 4 3 15 22 21 Usbekistan 4 2 7 13 22 Kasachstan 3 5 9 17 23 Kolumbien 3 2 3 8 24 Schweiz 3 2 2 7 25 Iran 3 1 4 8 26 Griechenland 3 1 2 6 27 Argentinien 3 1 — 4 28 Dänemark 2 6 7 15 29 Schweden 2 6 3 11 30 Südafrika 2 6 2 10 31 Ukraine 2 5 4 11 32 Serbien 2 4 2 8 33 Polen 2 3 6 11 34 Nordkorea 2 3 2 7 35 Belgien 2 2 2 6 0 Thailand 2 2 2 6 37 Slowakei 2 2 — 4 38 Georgien 2 1 4 7 39 Aserbaidschan 1 7 10 18 40 Weißrussland 1 4 4 9 41 Türkei 1 3 4 8 42 Armenien 1 3 — 4 43 Tschechien 1 2 7 10 44 Äthiopien 1 2 5 8 45 Slowenien 1 2 1 4 46 Indonesien 1 2 — 3 47 Rumänien 1 1 2 4 48 Bahrain 1 1 — 2 0 Vietnam 1 1 — 2 50 Chinesisch Taipeh 1 — 2 3 51 Bahamas 1 — 1 2 0 Elfenbeinküste 1 — 1 2 0 Unabhängige Olympiateilnehmer * 1 — 1 2 54 Fidschi 1 — — 1 0 Jordanien 1 — — 1 0 Kosovo 1 — — 1 0 Puerto Rico 1 — — 1 0 Singapur 1 — — 1 0 Tadschikistan 1 — — 1 60 Malaysia — 4 1 5 61 Mexiko — 3 2 5 62 Algerien — 2 — 2 0 Irland — 2 — 2 64 Litauen — 1 3 4 65 Bulgarien — 1 2 3 0 Venezuela — 1 2 3 67 Indien — 1 1 2 0 Mongolei — 1 1 2 69 Burundi — 1 — 1 0 Grenada — 1 — 1 0 Katar — 1 — 1 0 Niger — 1 — 1 0 Philippinen — 1 — 1 74 Norwegen — — 4 4 75 Ägypten — — 3 3 0 Tunesien — — 3 3 77 Israel — — 2 2 78 Dominikanische Republik — — 1 1 0 Estland — — 1 1 0 Finnland — — 1 1 0 Marokko — — 1 1 0 Moldau — — 1 1 0 Nigeria — — 1 1 0 Österreich — — 1 1 0 Portugal — — 1 1 0 Trinidad und Tobago — — 1 1 0 Vereinigte Arabische Emirate — — 1 1 Total

307 306 359 972

