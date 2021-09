Reitsport heizt dem Modernen Fünfkampf ein

Plus Das namhafteste Reitturnier in Deutschland, den CHIO in Aachen, nehmen die Reitsportler zum Anlass, um noch einmal auf die Missstände im Modernen Fünfkampf hinzuweisen. Sie fordern mit Nachdruck und guten Gründen, dass das Springreiten aus den fünf Disziplinen gestrichen wird.

Bei unangenehmen Themen wird ja gern mal das Vogel-Strauß-Prinzip gewählt: lange Zeit den Kopf in den Sand stecken und irgendwann wird das Ungemach dann schon vorbeigezogen sein. Hätte man im Reitsport mit dem brisanten Thema „Moderner Fünfkampf“ auch machen können. Schließlich sind die Olympischen Spiele in der Regel nur alle vier Jahre. Wenn auch diesmal wegen der Pandemie-Verschiebungen schon in drei – nämlich 2024 in Frankreich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen