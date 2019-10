vor 17 Min.

Runde 2 beim DFB-Pokal 2019/20 live im Free-TV, Fernsehen & Live-Stream

Heute startet der DFB-Pokal 2019/20 in Runde 2. Welche Spiele am 29.10.2019 live im TV und Fernsehen laufen und alle Infos rund um Live-Stream und Free-TV-Übertragung: hier.

Runde 2 des DFB-Pokals 2019/20 steht ab heute, 29.10.19, auf dem Programm. Unter anderem stehen dabei die Partien Bayern München gegen VfL Bochum, Dortmund gegen Gladbach und HSV gegen Stuttgart an.

Die Prognosen für den FC Bayern München stehen gegen den VfL Bochum zwar gut, die angeschlagene Form der Bayern könnte dennoch für eine Überraschung im DFB-Pokal sorgen.

"Läuft der DFB-Pokal heute live im TV?", fragen sich die Fans: Wir haben die Antworten, ob Runde 2 des DFB-Pokals im Fernsehen, Free-TV oder kostenlosen Live-Stream zu sehen ist und welche Spiele auf Sky, DAZN oder in der ARD gezeigt werden.

Sie wollen die DFB-Pokal Spiele sehen? TV-Sender, Live-Streams und Termine der Runde 2

Die Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals (29. & 30.10.2019) laufen auf Sky live und in der Konferenz: Auch unterwegs können Sie per Sky Go oder Sky Ticket die DFB-Pokal-Spiele der Runde 2 live im Online-Stream verfolgen. Eine Partie - BVB vs. Gladbach - wird außerdem live in der ARD übertragen. Sport1 zeigt das Bayern München Spiel gegen Bochum. Auf ZDF läuft kein Spiel live im Fernsehen. Auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN wird kein DFB-Pokalspiel live zu sehen sein.

Die ARD zeigt am 29. Oktober Zusammenfassungen der DFB Pokal Spiele in der Sportschau um 22 Uhr. Am 30. Oktober sehen Sie die Highlights des Spieltages im Anschluss an die Live-Übertragung von Dortmund gegen Gladbach.

Wann der Anstoß zum jeweiligen Spiel ist, erfahren Sie hier:

Dienstag, 29.10.2019:

18.30 Uhr: MSV Duisburg - 1899 Hoffenheim

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 18 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 18 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: SC Freiburg - Union Berlin

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 18 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: HSV - VfB Stuttgart

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 18 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Mehr Infos: HSV - Stuttgart im DFB-Pokal 2019/20 live im Fernsehen & Live-Stream.

20.00 Uhr: VfL Bochum - FC Bayern München

im Free-TV: Sport1

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 20 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sport1 .de und kostenpflichtig auf Sky Go & Sky Ticket

Infos zum Match finden Sie hier: FCB im DFB Pokal 2019/20: TV-Termine & Live Stream - der FC Bayern München im Fernsehen.

20.45 Uhr: Darmstadt 98 - Karlsruher SC

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 20.00 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

20:45 Uhr: Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

im Pay-TV: Sky Sport 2 ab 20.00 Uhr in der Konferenz

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

20:45 Uhr: Arminia Bielefeld - Schalke 04

im Pay-TV: Sky Sport 1 ab 20.35 Uhr

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Mehr Infos: Schalke - Bielefeld im DFB-Pokal 2019/20 live im Fernsehen, TV & Live-Stream sehen.

Mittwoch, 30.10.2019:

18.30 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: SC Verl - Holstein Kiel

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: VfL Wolfsburg - RB Leipzig

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

18.30 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

20.45 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

20.45 Uhr: Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

im Free-TV: ARD ab 20.15 Uhr

ab 20.15 Uhr im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Mehr Infos: BVB - Gladbach im DFB-Pokal 2019/20 live im TV und Live-Stream sehen.

20.45 Uhr: Hertha BSC - Dynamo Dresden

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Mehr Infos: Hertha - Dresden im DFB-Pokal 2019/20 im Fernsehen, TV oder Live-Stream.

20.45 Uhr: St. Pauli - Eintracht Frankfurt

im Pay-TV: Sky Sport

im Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

DFB-Pokal 2019/20 live im TV sehen: Spielplan und Termine der Finals

Nach Runde 2 des DFB-Pokals stehen die Teilnehmer der Achtelfinals fest, die am 4. und 5. Februar 2020 ausgetragen werden. Welche Mannschaften stehen sich im Mai 2020 beim großen Endspiel des DFB Pokals gegenüber? Wird es eine Live-Übertragung des Finals geben? Das sind die Termine, an denen der DFB Pokal 2019/20 ausgespielt wird:

Achtelfinale: Dienstag, 4. Februar, & Mittwoch, 5. Februar 2020

Viertelfinale: Dienstag, 3. März, & Mittwoch, 4. März 2020

Halbfinale: Dienstag, 21. April, & Mittwoch, 22. April 2020

Finale: Samstag, 23. Mai 2020

