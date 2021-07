VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft das Spiel vom VfB Stuttgart gegen einen noch unbekannten Gegner live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker gibt es hier.

Bei der Auslosung zum DFB-Pokal 2021/22 gab im Topf der Amateure eine Besonderheit: Laut DFB war dort eine "neutrale" Kugel platziert, auf der kein Vereinsname stand. Zum Hintergrund: Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hatte zwar den BFC Dynamo gemeldet, doch nach DFB-Angaben hat ein BFV-Verein am 1. Juli gegen diese Benennung Revision beim DFB-Bundesgericht eingelegt. Angesichts des noch nicht entschiedenen Verfahrens wurde lediglich ganz allgemein ein bisher noch nicht genannter Teilnehmer aus dem Berliner Fußball-Verband einem Profiklub zugelost - und der kann sich, wenn es denn soweit ist, über ein sicher spannendes Match gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart freuen.

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokalspiels haben wir hier für Sie.

VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Vertreter des Berliner FV und der VfB Stuttgart treffen am 7. August 2021 in der 1. Runde des DFB-Pokals aufeinander. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Übertragung des Spiels mit dem VfB Stuttgart live im TV und Stream - Free-TV?

Das Pokal-Spiel zwischen dem noch unbekannten Berliner Verein und dem VfB wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Die Übertragung der Partie übernimmt der Pay-TV Sender Sky. Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Spiel: "Vertreter Berliner FV" vs. VfB Stuttgart , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22

"Vertreter Berliner FV" vs. , 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Samstag, 7. August 2021

Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Berlin , Stadion noch unbekannt

, Stadion noch unbekannt Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Liveticker zum Stuttgart-Spiel: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis

Unser Datencenter gibt Ihnen einen Überblick über Ergebnisse und die Termine der nächsten Spiele des DFB-Pokals 2021/22. Mit unserem Liveticker verpassen Sie keine Resultate und News Ihrer Lieblingsmannschaft. Auch die Aufstellung finden Sie hier, wenn sie etwa seine Stunde vor dem Spiel veröffentlicht wird,

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal live auf Sky , ARD oder Sport 1? Was ist mit Free-TV und Live-Stream?

Alle Spiele des DFB-Pokal-Turniers - das sind insgesamt 63 Partien - werden live vom Pay-TV-Anbieter Sky übertragen. Der Sender aus München hat sich die Rechte an sämtlichen Spielen gesichert. Die öffentlich-rechtliche ARD überträgt alles in allem neun Partien live in ihrem Ersten. In den Runden 1 und 2 ist das jeweils ein Spiel, im Achtel- und Halbfinale laufen je zwei Spiele. Das Finale wird dort ebenfalls live gesendet. Der Free-TV Sender Sport1 spielt auch mit: Die Fußballfans können ein Match pro Runde in voller Länge gratis miterleben.

Für die kommende Saison ist das alles noch völlig offen. Die Übertragungsrechte für die Spielzeiten 2022/23 bis 2025/26 müssen erst noch verhandelt werden.

Ein Vertreter des Berliner FV gegen den VfB Stuttgart - Unbekannter David gegen zeitweisen Goliath?

Tja, im Moment schwer zu sagen. Möglicherweise ein ungleiches Match, aber wer wollte sich jetzt schon aus dem Fenster lehnen? Hat nicht erst in der vergangenen Saison ein - ebenfalls nicht zu den ganz Großen gehöriger - Verein die stolzen bajuwarischen FCB-Recken aus dem Pokal gedonnert? Das kleine gallische Dorf gegen die übermächtigen Römer - klingelt da was?

Solange nur einer der beiden Gegner feststeht, schweigen wir gezwungenermaßen über die Chancen und stellen Ihnen den VfB Stuttgart etwas näher vor.

VfB Stuttgart im Kurzporträt

Der VfB Stuttgart heißt offiziell "Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e.V." und ist im Stadtbezirk Bad Cannstatt der württembergischen Metropole zu Haus. Im Juni 2021 zählte der Club 71.500 Mitglieder und ist damit der zehntgrößte Sportverein Deutschlands - in Baden-Württemberg sogar der größte. Seine Fußballabteilung wurde 2017 in eine Aktiengesellschaft namens "VfB Stuttgart 1893 AG" ausgegliedert. Sie gehört mehrheitlich dem Verein.

Die erste Mannschaft wurde fünfmal Deutscher Meister (1950, 1952, 1984, 1992 und 2007), außerdem konnte sie dreimal den DFB-Pokal gewinnen - 1954, 1958 und 1997. In der Ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der VfB Platz 5. In der laufenden Saison spielt der Verein in der Bundesliga.