Hockeyteam des TSV Schwaben feiert ein Torfestival

Am Saisonende feiern die Aufsteiger des TSV Schwaben Augsburg noch einen Kantersieg. Und bleiben in der Feldsaison ungeschlagen.

Die vielleicht beste Saisonleistung zeigten die Hockeyspieler am Saisonende: Der TSV Schwaben Augsburg feiert am letzten Spieltag der Verbandsliga I einen 9:0-Erfolg bei Wacker München II. Die Augsburger standen zuvor bereits als Meister und Aufsteiger in die bayerische Oberliga fest. Trotzdem zeigte das Team von Trainer Florian Mötschel große Lust am Toreschießen. Und zudem beendeten die Augsburger ungeschlagen die Spielzeit.

Für viele Tore ist der TSV Schwaben Augsburg eigentlich nicht bekannt. Auch in der aktuellen Aufstiegssaison gewann die Mannschaft meist nur mit wenigen Treffern Unterschied. Im Saisonfinale gegen Wacker München II platzte jedoch der Knoten. Sebastian Frauenknecht erzielte das erste Tor der Partie und legte den Grundstein für das Torfestival in München. Nicolas Gramsamer (2), Michael Endemann (2), Valentin Belser, Simon Jocher und Emil Reiser steuerten die restlichen Treffer zum 9:0 bei.

Nun geht es für den TSV Schwaben Augsburg in die Sommerpause

„Heute sollte die Mannschaft Spaß haben. Und das hatte sie. Wir haben das Spiel aber auch genutzt, um ein neues defensives Spielsystem für die Oberliga einzuüben. Dass das Ergebnis dabei so hoch ausfällt, nehmen wir als gutes Zeichen in die Oberliga mit“, sagte ein hochzufriedener Trainer Mötschel. Nun geht es für die Hockeyspieler in die Sommerpause. Mitte September startet dann die Saison eine Klasse höher in der Oberliga.

Lesen Sie dazu auch