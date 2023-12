Augsburger Panther

AEV-Torwart Keller: "Sind zu oft die, die mit einem Tor Unterschied verlieren"

Plus Die Panther verlieren und stecken im Abstiegskampf. Diesmal lag es am fehleranfälligen Unterzahlspiel. Doch einen Gewinner hat die Saison schon jetzt: Torwart Markus Keller.

In einem waren sich nach dem Panther-Gastspiel in Berlin alle einig: Wer dort fünf Tore schießt, sollte auch Zählbares mit nach Hause nehmen. Klappte in diesem Fall nicht. 5:6 mussten sich die Augsburger nach einem phasenweise wilden Spiel geschlagen geben. "Der Grund ist schnell erklärt: Wir kriegen sechs Tore, davon drei in Unterzahl, wo Berlin brutal war. Da müssen wir einfach schauen, von der Strafbank wegzubleiben", sagte AEV-Torwart Markus Keller am Tag danach.

AEV-Trainer Kreutzer fordert mehr Konsequenz und Hartnäckigkeit

Panther-Trainer Christof Kreutzer hatte schon unmittelbar nach dem Spiel gesagt, dass ein solches Ergebnis den Zuschauern sicherlich Spaß mache, "uns Trainern aber sicher nicht". Er habe viele Dinge gesehen, die es zu verbessern gäbe. Das Gute sei, dass seine Mannschaft nie aufgeben habe und immer wieder zurückgekommen sei. "Wir haben den Ausgleich geschossen, danach dann aber wieder die Gegentore zu leichtfertig bekommen. Da müssen wir konsequenter sein, da müssen wir hartnäckig spielen. Wir müssen sicherlich auch die ein oder andere Strafzeit vermeiden gegen so ein gutes Powerplay." Und dann die zentrale Aussage des Abends: "Wenn du fünf Tore in Berlin schießt, musst du eigentlich was mitnehmen. Das haben wir leider nicht gemacht."

