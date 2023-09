Panther bejubeln gegen Nürnberg ersten Saisonsieg

Erstmals in dieser Saison gehen die Augsburger in Führung und bringen den Vorsprung nach einem umkämpften Match gegen Nürnberg über die Zeit. Zwischenzeitlich fliegen die Fäuste.

Im vierten Anlauf haben es die Panther geschafft und den ersten

Saisonsieg

eingefahren. In einem umkämpften Match setzte sich der

AEV

mit 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) gegen

Nürnberg

durch.

Elias

,

Flaake

,

Mitchell

,

Köhler

und Karjaleinen erzielten die Treffer für die Augsburger, die nach Spielende ausgiebig mit ihren Fans die ersten Punkte feierten.

Trainer Christof Kreutzer hatte sich eine Führung gewünscht. „Wenn wir das erste Tor mal schießen, dann folgt das nächste“ hatte der AEV-Coach nach dem 1:4 am Freitag gegen die Eisbären Berlin gesagt. Bis dahin waren die Panther in allen drei Partien der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) in Rückstand geraten. Und verließen jeweils als Verlierer das Eis. Gegen die Franken erfüllte des AEV-Personal die Trainer-Vorgabe perfekt. Moritz Elias aus dem vierten Sturm eröffnete das fast perfekte Startdrittel mit dem 1:0 in der sechsten Minute. Der flinke Außen traf im Alleingang gegen Nürnbergs Schlussmann Niklas Treutle. Ingolstadt-Neuzugang Jerome Flaake erhöhte auf 2:0 nach Vorarbeit von Mick Köhler und Niklas Andersen. Im Überzahlspiel fiel das 3:0 durch Zack Mitchell, der glücklich mit einer Bogenlampe über Freund und Feind hinweg traf. Nach 13 Minuten hatten sich die Augsburger eine gute Basis gelegt. Dazwischen besaßen die Nürnberger genügend Torchancen. Bis zur 20. Minute hielt jedoch Torwart Markus Keller, der zu seinem ersten Saisoneinsatz kam, mit starken Paraden seinen Kasten sauber. Erst im Powerplay verkürzten die Franken durch Ex-Panther Daniel Schmölz auf 3:1.

Nach dem 3:2 flogen die Fäuste

Erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis traf der Nürnberger Hede zum 3:2, was den Augsburgern nicht schmeckte. Anschließend flogen die Fäuste. Die Augsburger Anrei Hakulinen und Mick Köhler gingen mit den Nürnbergern Schmölz und Evan Barrat in leidenschaftliche Boxkämpfe.

Nachdem sich die Strafbänke wieder geleert hatten, erspielten sich die Gastgeber die besseren Chancen. AEV-Verteidiger Köhler, der als Neuzugang vom Zweitligisten Bad Nauheim überzeugen kann, traf nach Zuspiel von Matt Puempel und Otso Rantakari zum 4:2. Rechtzeitig zur zweiten Pause bauten die Panther in der 39. Minute ihre Führung auf zwei Tore aus.

Im Schlussabschnitt traf der Puck den AEV-Verteidiger Rantakari im Gesicht. Der Finne verließ blutend das Eis, ging aber nicht in die Umkleide. Nach einer kurzen Behandlungspause und dem Wechsel des blutverschmierten Trikots spielte der finnische Nationalverteidiger weiter.

Eine Sekunde vor der Sirene trafen die Nürnberger

Die Nürnberger machten nun Druck und fuhren einen Angriff nach dem anderen. Die Augsburger konnten sich nur selten mit eigenen Offensiv-Aktionen Luft verschaffen. Allzu schnell landete der Puck wieder beim Gegner. Schon drei Minuten vor dem Ende brachte Nürnbergs Trainer Tom Rowe einen sechsten Feldspieler für Torwart Treutle. Jere Karjalainen mit einem Schuss ins leere Tore zum 5:2 machte den Deckel auf den ersten Saisonsieg drauf und brachte das Curt-Frenzel-Stadion zum Kochen.

Das 5:3 durch Max Kislinger eine Sekunde vor der Sirene kam zu spät für die Franken.

Augsburger Panther Keller - Sacher, Southorn; Rantakari, Köhler; Renner, Van der Linde; Länger – Trevelyan, Mitchell, Puempel; Karjalainen, Esposito, Hakulinen; Flaake, Oblinger, Andersen; Elias, Soramies, Tosto

Tore 1:0 (6.) Elias, 2:0 (8.) Flaake, 3:0 (13.) Mitchell, 3:1 (20.) Schmölz, 3:2 (29.) Hede, 4:2 (39.) Köhler, 5:2 (60.) Karjaleinen. 5:3 (60.) Kislinger

Zuschauer 4586