Bundestrainer Herbert: "Großes Spektakel" dank US-Stars

Bundestrainer Gordon Herbert erwartet bei den Olympischen Spielen ein Basketball-Spektakel. Vor allem das US-Team bringt ihn zum Schwärmen.

Der Basketball-Wettbewerb der Männer hat nach Ansicht von Bundestrainer Gordon Herbert bei Olympia "die Chance, der Sport bei den Spielen zu sein". Das liege auch daran, dass das US-Team mit Stars wie LeBron James und Stephen Curry antreten werde, sagte Herbert in einem Sport1-Interview.

"Es ist ein großes Spektakel für den Basketball in der Welt, dass die USA diese Spieler mitbringen. Auch Kanada nimmt viele starke NBA-Spieler mit. Nikola Jokić spielt hoffentlich für Serbien. Das französische Team wird extrem gut, auch Australien. Das ist großartig für den Basketball in der Welt", sagte der 65 Jahre alte Coach, der die deutsche Auswahl 2023 zum WM-Titel führte.

Auf dem Weg zur Goldmedaille schlug das DBB-Team im WM-Halbfinale die USA (113:111). Im Anschluss kündigten zahlreiche Top-Spieler an, bei Olympia für Amerika dabei sein zu wollen. "Ich war begeistert, als ich davon gehört habe, dass Curry und LeBron dabei sind. Das sind herausragende Spieler, zwei der besten Spieler ihrer Generation - und noch bessere Vorbilder", sagte Herbert. "Wie sie ihre Leistung bringen, ihre Haltung, ihre Körpersprache. Wie sie vor den Augen der Welt auftreten."

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde in Paris auf Gastgeber Frankreich, Japan und den Gewinner des Olympia-Qualifikationsturniers in Lettland.

(dpa)