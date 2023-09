Ratiopharm Ulm holt noch einen Spieler

Philipp Herkenhoff ist wieder verletzt. Darauf reagiert der deutsche Basketball-Meister

Bei Philipp Herkenhoff zwickt wieder das Knie, der 2,09-Meter-Mann fehlt beim Saisonauftakt der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und Chemnitz am Mittwochabend. Darauf hat der deutsche Meister reagiert und den 27 Jahre alten und 2,06 Meter großen Andrija Matic mit einem Zeitvertrag ausgestattet.

Matic hat die deutsche Staatsangehörigkeit, auch wenn er in der Jugend für die serbische Jugendnationalmannschaft aufgelaufen ist. Zuletzt spielte er in der Schweiz, zuvor in Österreich und für Itzehoe in der deutschen Pro B. Besonders beeindruckend lesen sich diese Stationen nicht, aber der Ulmer Sportdirektor Thorsten Leibenath sagt: "Andrija ist sicherlich ein Spieler, der in seiner bisherigen Karriere etwas unter dem Radar geflogen ist."