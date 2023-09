Bayer Leverkusen - BK Häcken live im TV und Stream: Übertragung der Europa League auch im Free-TV?

Bayer Leverkusen - BK Häcken live im TV und Stream: Hier finden Sie einen Live-Ticker sowie Infos zu Übertragung und Termin des Spiels in der Europa League.

Wie bei der Königsklasse im europäischen Fußball, der Champions League, geht es nun auch bei den anderen europaweiten Wettbewerben für Vereinsmannschaften an den Start. Zu diesen Turnieren gehört nicht zuletzt die Europa League 2023/24, deren Sieger gegen die Nummer 1 der Champions League um den Super Cup der UEFA antreten wird.

Die Europa League existiert seit 1971. Sie gilt nach der UEFA Champions League als der zweitwichtigste Clubwettbewerb im europäischen Fußball. Einige der erfolgreichsten Teams in der Historie der Europa League sind Sevilla, Juventus, Liverpool und Atlético Madrid. Der aktuelle Titelträger des Wettbewerbs ist der FC Sevilla.

Leverkusen hat in der Saison 22/23 gezeigt, dass die Bayer-Werksmannschaft in der Europa League weit kommen kann. Fast hätte es ins Finale gereicht, dann aber flogen die Rheinländer im Halbfinale gegen AS Rom doch noch raus - unglücklich, wie viele Experten meinen. Vor der aktuellen Saison hatte die Alonso-Elf allerdings Los-Glück: Mit Molde FK, BK Häcken und Qarabag FK hat man augenscheinlich recht machbare Gegner erwischt. Sieht nach Gruppensieger aus, aber wer weiß?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Leverkusen gegen Häcken: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan der Europa League 2023/24 verrät uns, dass die Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem schwedischen Club BK Häcken aus Göteborg am 21. September über den Rasen geht. Wo das Spiel stattfindet und um welche Uhrzeit es angepfiffen wird, erfahren Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream.

Bayer Leverkusen - BK Häcken in der Europa League 2023/24: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Europa League 2023/24 findet im Free-TV statt: Für dieses Turnier hat RTL sich die Übertragungsrechte gesichert. Die meisten Spiele sind zwar nur im Stream auf RTL+ zu sehen, einige ausgewählte Partien jedoch werden auch im Free-TV auf RTL übertragen.

Das Spiel Leverkusen - Häcken läuft allerdings nicht im linearen Programm des Senders. Sky hat übrigens für die Europa League die RTL+ App für alle Kunden von Sky Q integriert. Man muss sich also nicht extra noch um weiteres Abo kümmern.

Lesen Sie dazu auch

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Spiel Leverkusen - Häcken in der Europa League 2023/24 zusammengetragen:

Spiel: Bayer Leverkusen - BK Häcken, Gruppenphase, Gruppe H, Spieltag 1 von 6, Europa League 2023/24

- BK Häcken, Gruppenphase, Gruppe H, Spieltag 1 von 6, 2023/24 Datum: Donnerstag, 21. September 2023

Donnerstag, 21. September 2023 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zur Europa League 2023/24: Bayer Leverkusen vs. BK Häcken

Falls Sie das Spiel Leverkusen gegen BK Häcken nicht im TV oder Stream verfolgen können oder möchten, haben wir eine sichere und geldschonende Alternative für Sie: Das Match läuft nämlich auch in unserem Datencenter. Der Live-Ticker versorgt Sie zuverlässig und völlig frei von Kosten mit allen Infos über Tore, Karten und die sonstigen Details des Spiels.

Der größte Vorteil: Sie können damit mehrere Partien gleichzeitig verfolgen - der Live-Ticker hier die optimale Lösung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Wie hat Bayer Leverkusen bisher gegen BK Häcken abgeschnitten?

Die Bilanz beider Clubs ist schnell erzählt: Die Kontrahenten sind sich bisher noch nie auf dem grünen Rasen begegnet.