Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Seoane - Xabi Alonso übernimmt

Bayer Leverkusen hat sich von Trainer Gerardo Seoane getrennt. Auch ein Nachfolger wurde sofort präsentiert: Es ist Ex-Bayern-Star Xabi Alonso.

Bayer Leverkusen hat sich wie erwartet von Trainer Gerardo Seoane getrennt und setzt in seiner sportlichen Krise nun auf weltmeisterlichen Glanz. Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Beurlaubung des Schweizers verkündete der Vorletzte der Fußball-Bundesliga am Mittwochabend den ehemaligen Bayern-Profi Xabi Alonso als Nachfolger. Der frühere spanische Welt- und Europameister soll schon am Samstag gegen den FC Schalke das einleiten, was die Bayer-Bosse Seoane nicht mehr zutrauten: die dringend benötigte Wende.

Ob dem Basken das gelingt? Offen. Bis auf seinen großen Namen und zahlreiche Titel als Spieler bringt der 40-Jährige kaum Erfahrung im Trainer-Job mit. Am Donnerstag (11.30 Uhr) soll er offiziell in Leverkusen vorgestellt werden. "Ich kenne Leverkusen aus meiner Zeit in Deutschland als einen hervorragenden Verein. Bayer 04 hatte immer tolle Spieler, auch im jetzigen Kader sehe ich viel Qualität", sagte Alonso, der Sebastian Parrilla als Co-Trainer mitbringt. Anstatt um Champions-League-Titel oder WM-Pokale kämpft er mit Bayer 04 aber erstmal um einen Ausweg aus der Abstiegsregion der Liga. Alonso erhält in Leverkusen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Sein Auftrag mit dem durchaus ambitionierten Kader: Erfolge. Und das möglichst schnell.

Sportchef Rolfes: "Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen"

Zur Beurlaubung von Seoane gab es für den Werksclub nach dem 0:2 in der Champions League am Dienstag beim FC Porto aber keine Alternative mehr. "Leider sind wir vom Erfolgsweg abgekommen", sagte Sportchef Simon Rolfes. "Das frühe Ausscheiden im DFB-Pokal, insbesondere aber die weit unter unseren Ansprüchen liegende aktuelle Bundesliga-Platzierung haben den Trainerwechsel aus unserer Sicht zwingend notwendig gemacht."

In der Bundesliga feierte Alonso Erfolge mit dem FC Bayern. Foto: Alexander Hassenstein, dpa (Archivbild)

Alonso hat erst wenig Erfahrungen im Trainerbereich vorzuweisen. Er arbeitete zuletzt drei Jahre lang bei der zweiten Mannschaft des spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian, zuvor war er in der Jugend von Real Madrid tätig. Was ihn für Bayer aber vor allem interessant gemacht haben dürfte, ist seine schillernde Karriere als Profi. "Mit Xabi Alonso haben wir einen Coach unter Vertrag genommen, der als Spieler über viele Jahre hinweg ein absoluter Weltklasse-Profi war, ein intelligenter Stratege und extrem erfolgreich", sagte Rolfes.

Xabi Alsonso gewann mit Liverpool und Madrid die Champions League

Mit dem FC Liverpool und Real Madrid gewann der einstige Mittelfeldstratege 2005 und 2014 die Königsklasse. Mit Spaniens Nationalteam triumphierte er 2008 und 2012 bei der EM, 2010 krönte er sich mit den Iberern in Südafrika zum Weltmeister.

Seoane hatte den erhofften Turnaround bis zuletzt nicht geschafft. Der 43-Jährige sollte eine Ära prägen, jetzt ist er schon Geschichte. Seoane war 2021 von den Young Boys Bern mit der Empfehlung von drei Schweizer Meister-Titeln in Folge gekommen. In seiner ersten Saison überzeugte er trotz eines frühen Pokal-Aus und einer mäßigen Europacup-Saison. Sowohl das Team als auch einzelne Spieler entwickelten sich gut, was die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte trotz der Verletzung von Shootingstar Florian Wirtz im März dokumentierte. Doch in dieser Saison folgte der sportliche Absturz. Den nun Xabi Alonso stoppen soll. (dpa)