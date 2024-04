Übertragung der Conference League 2023/24 live im TV und Stream

In der Conference League tritt 2023/24 Eintracht Frankfurt als deutscher Vertreter an. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung live im TV und Stream.

Mit der Conference League hat die UEFA 2021 einen weiteren europäischen Pokalwettbewerb ins Leben gerufen. Neben der Übertragung der Europa League und der Übertragung der Champions League haben Fußballfans in der Saison 2023/24 also noch eine weitere Möglichkeit, ihren liebsten Sport zu verfolgen. Nach dem Ausscheiden von Eintracht Frankfurt ist kein deutsches Team mehr unter den Mannschaften vertreten, die darum kämpfen, ins Finale in Athen einzuziehen. Bisher gelang es AS Rom und West Ham United, den noch jungen Pokalwettbewerb zu gewinnen.

Sie wollen wissen, wie genau Sie die Conference League ansehen können und wo die Spiele gezeigt werden? Hier gibt es alle Informationen rund um die Übertragung live im TV und Stream. Außerdem haben wir einen Spielplan in der Übersicht für Sie.

Wird die Conference League 23/24 im Free-TV übertragen?

Vorbei sind die Tage, in denen ein Großteil der Fußballspiele verschiedener Ligen kostenlos bei ARD und ZDF oder privaten Free-TV-Sendern zu empfangen war. Inzwischen sind die Übertragungsrechte meistens über verschiedene Plattformen aufgefächert - darunter viele kostenpflichtige Angebote. So sieht es auch bei der Conference League 2023/24 aus: Hier hat sich zwar RTL exklusiv die Rechte gesichert - einen Großteil der Spiele zeigt der Sender aber nur auf seiner kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+. Jedoch gibt es einen Lichtblick am Horizont für alle, die für Übertragung der Conference League kein Geld ausgeben möchten: Ein kleinerer Teil der Spiele soll im Free-TV bei RTL und Nitro gezeigt werden.

Conference League 23/24 im Live-Stream: Überträgt RTL+?

RTL hat sich die Übertragungsrechte für Europa League und Conference League gesichert. Alle Spiele der Conference League Saison 2023/24 werden deshalb im Stream auf der sendereigenen Plattform RTL+ gezeigt. Um dieses Angebot zu nutzen, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen: 6,99 Euro verlangt RTL aktuell im Monat für seinen Streamingsender (Stand Februar 2024). Dabei gibt es 30 Tage lang die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu testen.

Wer über Sky Q verfügt, kann darüber übrigens auch auf die RTL+ App zugreifen und die Spiele der Conference League live verfolgen. Die 6,99 Euro werden in diesem Fall trotzdem fällig.

Conference League 23/24 im TV: Gruppenphase, Qualifikation und K.o.-Phase

Der größte Teil der Partien in der Conference League 2023/24 wird vom Bezahlsender und Streamingdienst RTL+ übertragen. Einzelne Partien sollen auch bei RTL und Nitro im Free-TV zu sehen sein - laut RTL betrifft das vor allem die "Top-Spiele". Mit einem Abo bei RTL+ können Sie aber alle Spiele verfolgen.

Phase Runde Auslosung Termine Free-TV Pay-TV Gruppenphase Spieltag 1

1. September 23 21. September 23

RTL+

Spieltag 2

5. Oktober 23

RTL+

Spieltag 3

26. Oktober 23

RTL+

Spieltag 4

9. November 23 RTL+

Spieltag 5

30. November 23

RTL+

Spieltag 6

14. Dezember 23

RTL+ Termine für die K.o.-Phase "Letzte 32" 18. Dezember 23 15. & 22. Februar 24

RTL+

Achtelfinale 23. Februar 24

7. & 14. März 24 RTL+

Viertelfinale 15. März 24 11. & 18. April 24

RTL+ Halbfinale 15. März 24 2. & 9. Mai 24 RTL+

Finale

- 29. Mai 24 RTL+

Die Spiele der Conference League 23/24 im TV und Stream

Die Gruppenphase der Conference League startete offiziell mit dem 1. Spieltag am 21. September 2023 und endete nach dem 6. Spieltag am 14. Dezember 2023. Seitdem wird die Runde der "Letzten 32" ausgetragen, die sowohl aus Hin- und Rückspiel besteht. Am 7. März 2024 geht es dann mit dem Achtelfinale weiter. Hier sind alle Begegnungen in der Übersicht - inklusive der Angabe, wo man das Spiel live verfolgen kann. Wir ergänzen rechtzeitig, welche Spiele auch im Free-TV bei RTL oder auf Nitro zu sehen sind.

Mittwoch, 20. September 2023, 1. Spieltag

16.30 Uhr: LOSC - NK Olimpija ( RTL+ )

Donnerstag, 21. September 2023 , 1. Spieltag

18.45 Uhr: Ferencváros - Čukarički ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: HJK - PAOK ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: KRC Genk - Fiorentina ( RTL+ )

- Fiorentina ( ) 18.45 Uhr: Legia Warschau - Aston Villa ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Zrinjski Mostar - AZ Alkmaar ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Fenerbahçe - Nordsjælland ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Ludogorez Rasgard - Spartak ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Slovan Bratislava - KÍ Klaskvík ( RTL+ )

- KÍ Klaskvík ( ) 21 Uhr: Lugano - Bodø /Glimt ( RTL+ )

- /Glimt ( ) 21 Uhr: Dinamo - Astana ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: M. Tel Aviv - Breidablik ( RTL+ )

) 21 Uhr: FC Brügge - Beşiktaş ( RTL+ )

- Beşiktaş ( ) 21 Uhr: Sorja - Gent ( RTL+ )

) 21 Uhr: Viktoria Pilsen - Ballkani ( RTL+ )

Donnerstag, 5. Oktober 2023 , 2. Spieltag

16.30 Uhr: Astana - Viktoria Pilsen ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: NK Olimpija - Slovan Bratislava ( RTL+ )

- Slovan ( ) 18.45 Uhr: Beşiktaş - Lugano ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Bodø /Glimt - FC Brügge ( RTL+ )

/Glimt - ( ) 18.45 Uhr: Breidablik - Sorja ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Gent - M. Tel Aviv ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: KÍ Klaskvík - LOSC ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Ballkani - Dinamo ( RTL+ )

) 21 Uhr: Aberdeen - HJK ( RTL+ )

- HJK ( ) 21 Uhr: Aston Villa - Zrinjski Mostar ( RTL+ )

- Zrinjski Mostar ( ) 21 Uhr: Fiorentina - Ferencváros ( RTL+ )

) 21 Uhr: AZ Alkmaar - Legia Warschau ( RTL+ )

- Legia Warschau ( ) 21 Uhr: Čukarički - KRC Genk ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Nordsjælland - Ludogorez Rasgard ( RTL+ )

- Ludogorez Rasgard ( ) 21 Uhr: PAOK - Eintracht Frankfurt ( RTL+ )

) 21 Uhr: Spartak - Fenerbahçe ( RTL+ )

Donnerstag, 26. Oktober 2023 , 3. Spieltag

18.45 Uhr: KÍ Klaskvík - NK Olimpija ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: AZ Alkmaar - Aston Villa ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Gent - Breidablik ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: LOSC - Slovan Bratislava ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: M. Tel-Aviv - Sorja ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Ballkani - Astana ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Fenerbahçe - Ludogorez Rasgard ( RTL+ )

- Ludogorez Rasgard ( ) 18.45 Uhr: Lugano - FC Brügge ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Bodø /Glimt - Beşiktaş ( RTL+ )

/Glimt - Beşiktaş ( ) 21 Uhr: Aberdeen - PAOK ( RTL+ )

- PAOK ( ) 21 Uhr: KRC Genk - Ferencváros ( RTL+ )

- Ferencváros ( ) 21 Uhr: Spartak - Nordsjælland ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Zrinjski Mostar - Legia Warschau ( RTL+ )

) 21 Uhr: Dinamo - Viktoria Pilsen ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Eintracht Frankfurt - HJK ( RTL+ )

- HJK ( ) 21 Uhr: Fiorentina - Čukarički ( RTL+ )

Donnerstag, 9. November 2023, 4. Spieltag

16.30 Uhr: Astana - Ballkani ( RTL+ )

- Ballkani ( ) 18.45 Uhr: Legia Warschau - Zrinjski Mostar ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Beşiktaş - Bodø /Glimt ( RTL+ )

/Glimt ( ) 18.45 Uhr: PAOK - Aberdeen ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Nordsjælland - Spartak ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Ferencváros - KRC Genk ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Čukarički - Fiorentina ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: HJK - Frankfurt ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Viktoria Pilsen - Dinamo ( RTL+ )

- Dinamo ( ) 21 Uhr: Aston Villa - AZ Alkmaar ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Ludogorez Rasgard - Fenerbahçe ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: NK Olimpija - KÍ Klaskvík ( RTL+ )

- KÍ Klaskvík ( ) 21 Uhr: Slovan Bratislava - LOSC ( RTL+ )

- LOSC ( ) 21 Uhr: Breidablik - Gent ( RTL+ )

) 21 Uhr: Sorja - M. Tel Aviv ( RTL+ )

) 21 Uhr: FC Brügge - Lugano ( RTL+ )

Donnerstag, 30. November 2023, 5. Spieltag

16.30 Uhr: Astana - Dinamo ( RTL+ )

- Dinamo ( ) 18.45 Uhr: Ballkani - Viktoria Pilsen ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Bodø /Glimt - Lugano ( RTL+ )

/Glimt - ( ) 18.45 Uhr: AZ Alkmaar - Zrinjski Mostar ( RTL+ )

- Zrinjski Mostar ( ) 18.45 Uhr: Gent - Sorja ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: NK Olimpija - LOSC ( RTL+ )

- LOSC ( ) 18.45 Uhr: HJK - Aberdeen ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: KÍ Klaskvík - Slovan Bratislava ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Beşiktaş - FC Brügge ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Fiorentina - KRC Genk ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Spartak - Ludogorez Rasgard ( RTL+ )

- Ludogorez Rasgard ( ) 21 Uhr: Eintracht Frankfurt - PAOK ( RTL+ )

- PAOK ( ) 21 Uhr: Aston Villa - Legia Warschau ( RTL+ )

- Legia Warschau ( ) 21 Uhr: Breidablik - M. Tel-Aviv ( RTL+ )

) 21 Uhr: Čukarički - Ferencváros ( RTL+ )

) 21 Uhr: Nordsjælland - Fenerbahçe ( RTL+ )

Donnerstag, 14. Dezember 2023, 6. Spieltag

18.45 Uhr: KRC Genk - Čukarički ( RTL+ )

- Čukarički ( ) 18.45 Uhr: Ferencváros - Fiorentina ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Aberdeen - Eintracht Frankfurt ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Fenerbahçe - Spartak ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Ludogorez Rasgard - Nordsjælland ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: Zrinjski Mostar - Aston Villa ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: PAOK - HJK ( RTL+ )

) 18.45 Uhr: Legia Warschau - AZ Alkmaar ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Dinamo - Ballkani ( RTL+ )

) 21 Uhr: Lugano - Beşiktaş ( RTL+ )

- Beşiktaş ( ) 21 Uhr: FC Brügge - Bodø /Glimt ( RTL+ )

- /Glimt ( ) 21 Uhr: Viktoria Pilsen - Astana ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: LOSC - KÍ Klaskvík ( RTL+ )

) 21 Uhr: Slovan Bratislava - NK Olimpija ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Sorja - Breidablik ( RTL+ )

) 21 Uhr: M. Tel Aviv - Gent ( RTL+ )

Donnerstag, 15. Februar 2024, K.o.-Runde Playoffs: Hinspiele

18.45 Uhr: Sturm Graz - Slovan Bratislava ( RTL+ )

- Slovan ( ) 18.45 Uhr: Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt ( RTL+ )

18.45 Uhr: Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt ( ) 18.45 Uhr: Olympiakos Piräus - Ferencvaros Budapest ( RTL+ )

18.45 Uhr: - Ferencvaros Budapest ( ) 18.45 Uhr: Molde FK - Legia Warschau ( RTL+ )

18.45 Uhr: Molde FK - Legia Warschau ( ) 21 Uhr: Servette Genf - Ludogorez Rasgrad ( RTL+ )

21 Uhr: - ( ) 21 Uhr: Real Betis Sevilla - Dinamo Zagreb ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Ajax Amsterdam - FK Bodö /Glimt

- /Glimt 21 Uhr: Maccabi Haifa - KAA Gent

Mittwoch, 21. Februar 2024, K.o.-Runde Playoffs: Rückspiel

18 Uhr: KAA Gent - Maccabi Haifa - KAA Gent Belgien ( RTL+ )

Donnerstag, 22. Februar 2024, K.o-Runde Playoffs: Rückspiele

Donnerstag, 7. März 2024, Achtelfinale: Hinspiele

18.45 Uhr: Sturm Graz - LOSC Lille ( RTL+ )

- LOSC Lille ( ) 18.45 Uhr: Olympiakos Piräus - M. Tel Aviv ( RTL+ )

- M. Tel Aviv ( ) 18.45 Uhr: Ajax Amsterdam - Aston Villa ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Molde FK - FC Brügge ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Dinamo Zagreb - PAOK Saloniki ( RTL+ )

- PAOK Saloniki ( ) 21 Uhr: Maccabi Haifa - AC Florenz ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Servette FC - Viktoria Pilsen ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: Union Saint-Gilloise - Fenerbahce Istanbul ( RTL+ )

Donnerstag, 14. März 2024, Achtelfinale: Rückspiele

18.45 Uhr: Viktoria Pilsen - Servette FC ( RTL+ )

- ( ) 18.45 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Union Saint-Gilloise ( RTL+ )

- Union Saint-Gilloise ( ) 18.45 Uhr: PAOK Saloniki - Dinamo Zagreb ( RTL+ )

( ) 18.45 Uhr: AC Florenz - Maccabi Haifa ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: M. Tel Aviv - Olympiakos Piräus ( RTL+ )

( ) 21 Uhr: Aston Villa - Ajax Amsterdam ( RTL+ )

- ( ) 21 Uhr: FC Brügge - Molde FK ( RTL+ )

- Molde FK ( ) 21 Uhr: LOSC Lille - Sturm Graz ( RTL+ )

Donnerstag, 11. April 2024, Viertelfinale: Hinspiele

18.45 Uhr: FC Viktoria Pilsen – AC Florenz ( RTL+ )

– ( ) 18.45 Uhr: Olympiakos Piräus – Fenerbahce ( RTL+ )

– ( ) 21 Uhr: FC Brügge – PAOK Thessaloniki ( RTL+ )

– ( ) 21 Uhr: Aston Villa – OSC Lille ( RTL+ )

Donnerstag, 18. April 2024, Viertelfinale: Rückspiele