Davis Cup 2021: Spielplan, Termine und Live-TV

Vom 25. November bis 5. Dezember 2021 steigt der Davis Cup. Wir verraten Spielplan, Termine, Datum und Uhrzeiten und sagen, wie Sie das Turnier live im Fernsehen und Live-Stream sehen. Kostenlos im Gratis-Stream und Free-TV oder nur im Pay-TV?

Die Endrunde des Davis Cup 2021 wird auf Hallenhartplätzen an drei Spielorten in Innsbruck ( Österreich), Madrid ( Spanien) und Turin ( Italien) ausgetragen. Eigentlich sollte das Event ursprünglich vom 23. bis 29. November 2020 stattfinden. Am 26. Juni 2020 wurde jedoch bekanntgegeben, dass die Endrunde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie vom 22. bis 28. November 2021 stattfinden sollte. Nochmals später wurde beschlossen, den Davis Cup auf den Zeitraum vom 25. November bis 5. Dezember 2021 auszudehnen.

Der Davis Cup ist einer der wichtigsten Wettbewerbe für Nationalteams im Herrentennis. Der vergleichbare Wettbewerb im Damentennis ist der Billie Jean King Cup. Der Davis Cup wird jährlich unter mehr als hundert Nationen in Gruppen und Runden ausgetragen. Veranstalter ist die International Tennis Federation (ITF).

Die Spiele werden im Best-of-Three-Format ausgetragen und finden an einem Tag statt. Es werden je zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Spanien ist der Titelverteidiger.

Davis Cup 2021: Das sind die teilnehmenden Nationen und Gruppen

Das Finale des Davis Cup wird in sechs Gruppen mit je drei Nationen gestartet. Deutschland ist in Gruppe F mit Serbien und Österreich. Alle Gruppen, Mannschaften und Länder auf einen Blick:

Gruppe A: Spanien , Russland , Ecuador

, , Gruppe B: Kanada , Kasachstan , Schweden

, , Schweden Gruppe C: Frankreich , Großbritannien , Tschechien

, , Gruppe D: Kroatien , Australien , Ungarn

, , Gruppe E: USA , Italien , Kolumbien

, , Gruppe F: Serbien , Deutschland , Österreich

Davis Cup 2021: Spielplan, Uhrzeit, Datum - Wer spielt wann?

Gruppenphase:

25.11.2021, 16 Uhr: Frankreich - Tschechien

- 25.11.2021, 16 Uhr: Kanada - Schweden

- Schweden 25.11.2021, 16 Uhr: Kroatien - Australien

- 26.11.2021, 16 Uhr: Serbien - Österreich

- 26.11.2021, 16 Uhr: Spanien - Ecuador

- 26.11.2021, 16 Uhr: USA - Italien

- 27.11.2021, 10 Uhr: Australien - Ungarn

- 27.11.2021, 10 Uhr: Frankreich - Großbritannien

- 27.11.2021, 10 Uhr: Kasachstan - Schweden

- Schweden 27.11.2021, 16 Uhr: Italien - Kolumbien

- 27.11.2021, 16 Uhr: Russland - Ecuador

- 27.11.2021, 16 Uhr: Serbien - Deutschland

- 28.11.2021, 10 Uhr: Großbritannien - Tschechien

- 28.11.2021, 10 Uhr: Kanada - Kasachstan

- 28.11.2021, 10 Uhr: Kroatien - Ungarn

- 28.11.2021, 16 Uhr: Deutschland - Österreich

- 28.11.2021, 16 Uhr: Spanien - Russland

- 28.11.2021, 16 Uhr: USA - Kolumbien

Die K.o.-Phase: Finale, Halbfinale, Viertelfinale beim Davis Cup

Viertelfinale

29.11.2021, 16 Uhr: Italien - Kroatien

- 30.11.2021, 16 Uhr: Deutschland - Großbritannien

- 01.12.2021, 16 Uhr: Serbien - Kasachstan

- 02.12.2021, 16 Uhr: Russland - Schweden

Halbfinale:

03.12.2021, 16 Uhr: Kroatien - Serbien

- 04.12.2021, 13 Uhr: Deutschland - Russland

Finale des Davis Cup

05.12.2021, 16 Uhr: Kroatien - Russland

Davis Cup 2021 live in TV, Fernsehen & Live-Stream: Free-TV und Gratis-Stream?

Wird der Davis Cup 2021 live in Fernsehen und Live-Stream zu sehen sein - und wenn ja: Sehen ihn die Fans im Free-TV und Gratis-Stream oder nur bei einem Pay-TV-Anbieter? Für den Davis Cup 2021 sicherte sich ServusTV die Übertragungsrechte, nachdem der Wettkampf in den vergangenen Jahren von DAZN übertragen worden war. Die Rechte, die der österreichische Sender nun exklusiv für das hochkarätige Event besitzt, gelten für Deutschland und Österreich sowie für die Ausstrahlung im TV und Online-Stream. Selbstverständlich zeigt der Sender alle Spiele - und das live. Am Austragungsort Innsbruck ist ServusTV außerdem Host Broadcaster.