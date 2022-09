Derby Dortmund - Schalke live im TV und Stream: Übertragung, Live-Ticker und Termin

Nach drei Jahren Pause gibt es endlich wieder das Spiel Dortmund - Schalke. Wir haben für Sie alle Infos rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung live im TV und Stream.

Dieses Jahr steht im Spielplan der 1. Fußball-Bundesliga wieder das Spiel, auf das die Fans von Borussia Dortmund und Schalke 04 seit Jahren warten: Das Derby zwischen den beiden Vereinen war durch Corona und den Abstieg der Schalker drei Jahre lang ausgefallen. Nun treffen sie in der Bundesliga wieder aufeinander.

Die Dortmunder gehen dabei geschwächt in die Partie. In den letzten Spielen konnten Sie keinen Sieg einfahren, in der Bundesliga mussten sie eine 0:3 Schlappe gegen RB Leipzig hinnehmen. Auch in der Championsleague hat es nicht für einen Sieg gereicht, obwohl der BVB nicht schlecht gegen Manchester gespielt hat. Am Ende mussten sie sich auch dort mit 1:2 geschlagen geben.

Anders sieht es bei den Schalkern aus. Deren Start in die Saison war zwar denkbar schlecht, doch nun scheinen sie sich wieder aufzuraffen. Mit 3:1 konnten die Schalker gegen Bochum überzeugen. Diesen Aufwind werden sie zu nutzen versuchen, wenn es gegen den BVB geht. Das ist umso wichtiger, da das Spiel in der Heimat der Borussen im Signal-Iduna-Park stattfindet.

Das Derby zwischen BVB und Schalke ist immer auch ein besonderes Ereignis für Ultras. Um Zusammenstöße zu verhindern, wird es auch dieses Mal wieder ein Großaufgebot der Polizei geben. Die Schalke-Fans, die live im Stadion mit dabei sein möchten, müssen wieder in Sonder-U-Bahnen zum Stadion gebracht werden. Für die Fans, die dabei nicht mitmachen und das Spiel lieber zuhause ansehen möchten, haben wir hier im Artikel alle Infos rund um die Live-Übertragung des Spiels im TV und Stream zusammengetragen.

Termin und Uhrzeit für das Derby Dortmund - Schalke: Wann ist Anstoß?

Das Spiel Dortmund - Schalke findet heute, am Samstag, dem 17. September, statt. Parallel dazu spielt der FCA gegen Bayern, Stuttgart gegen Frankfurt und Leverkusen gegen Bremen. Anstoß der Spiele ist jeweils um 15.30 Uhr. Später am selben Tag, das ist der siebte Spieltag der Bundesliga, spielt noch Möchengladbach gegen RB Leipzig um 17.30 Uhr.

Das Derby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 live im TV und Stream sehen - auch im Free-TV?

Während die Spiele der 1. Fußball-Bundesliga an Freitagen und Sonntagen exklusiv auf DAZN zu sehen sind, gelten für die Samstags-Spiele andere Regeln. Am Tag mit den meisten gespielten Partien der Woche wird die Bundesliga auch weiterhin live nur beim Pay-TV Sender Sky zu sehen sein. So wird auch das Derby zwischen dem BVB und Schalke exklusiv bei Sky übertragen. Das gilt sowohl für die Übertragung im TV als auch die im Stream.

Wir haben Ihnen im Folgenden alle Infos zur Übertragung des Spiels Dortmund - Schalke im TV zusammengetragen. Die Infos zur Übertragung der übrigen Spiele der 1. Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream haben wir Ihnen ebenfalls zusammengestellt.

Spiel: Borussia Dortmund gegen Schalke 04 , 7. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 7. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 17. September 2022

Samstag, 17. September 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Dortmund vs. Schalke: Das Spiel und die Ergebnisse im Live-Ticker

Da es für das Derby zwischen Dortmund und Schalke keine kostenfreie Übertragung im TV oder Stream geben wird, sind Alternativen dazu gefragt. Ganz klassisch und bewährt bieten wir Ihnen hierfür unseren Live-Ticker an. Mit diesem sind Sie jederzeit über die Geschehnisse der aktuellen Partien der Bundesliga bestens informiert.

Das Derby Dortmund vs. Schalke live im Radio mitverfolgen

Wer das Spiel zwar nicht im Fernsehen sehen kann, aber dennoch an der Übertragung teilhaben möchte, für den bietet das Radio die entsprechende Option. Mit dem Bundesliga-Radio haben Sie die Möglichkeit, nebenbei dem Spielverlauf zu folgen und dank der bildhaften Beschreibung der Sport-Kommentatoren kommt auch das Gefühl auf, mit dabei zu sein.

Dortmund - Schalke: Die Bilanz des Derbys

Ganze 116 Mal sind die beiden Vereine bislang aufeinandergetroffen. Das von Fans als "Spiel der Spiele" betitelte Derby ist dabei fast gleich oft von Dortmund wie von Schalke gewonnen worden. Derzeit liegt der BVB knapp vorn mit 41 Siegen gegenüber den 39 Siegen der Schalker.

Das Derby konnte die letzten Jahre nicht stattfinden. Zunächst war die Corona-Pandemie schuld daran, dann der zeitweise Abstieg der Schalker in die 2. Liga. Nun findet das Spiel wieder statt und beide Mannschaften sind hochmotiviert, das Spiel zu gewinnen. Das liegt nicht nur daran, dass das Derby ein so weit beachtetes Spiel ist, sondern auch daran, dass beide Mannschaften den Sieg in der Bundesliga gut gebrauchen könnten.