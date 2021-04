AEV-Trainer Tray Tuomie ist angezählt

Plus Der Verhältnis zwischen den AEV-Spielern und dem Coach der Augsburger Panther ist offensichtlich zerrüttet. Eine Trennung nach der Saison wäre die logische Folge.

Das Düsseldorf-Debakel kam nicht aus heiterem Himmel. Die dritte Heim-Pleite in Folge hat sich angedeutet und war nur das Tüpfelchen auf dem i. Wenn Teile der Mannschaft ihrem Chef die Gefolgschaft aufkündigen, dann herrscht Alarmstimmung.

Tray Tuomie wirkte als AEV-Trainer wie ein angeschlagener Boxer

Tray Tuomie wirkte nach dem Match wie ein angeschlagener Boxer. Der Trainer ist mindestens angezählt. Die Mannschaft hat sich miserabel präsentiert. Verlieren ist nicht verboten, aber sich ohne Gegenwehr in die Niederlage zu fügen ist ein Offenbarungseid.

Die Play-offs zu verpassen ist nach wie vor keine Schande für Augsburg. Auftritte wie gegen die DEG jedoch „einfach peinlich“, wie es Stürmer Thomas Holzmann treffend formulierte.

Letztendlich ist der Trainer der Augsburger Panther verantwortlich

Für die oft schwachen Darbietungen in dieser Saison gibt es mehrere Gründe, verantwortlich ist letztendlich der Trainer. Offensichtlich ist das Verhältnis zwischen Tray Tuomie und Teilen der Mannschaft zerrüttet. Dann sollte man wie in einer Ehe nicht mit Gewalt versuchen zu kitten, was nicht mehr zu kitten ist, sondern einen sauberen Schlussstrich ziehen. Zeit genug bleibt dazu.

Am Sonntagabend ist die Eishockey-Saison in Augsburg beendet und Hauptgesellschafter Lothar Sigl wird in aller Gründlichkeit Bilanz ziehen. Wie nach jeder Saison.

Gut möglich, dass in der nächsten Spielzeit ein neues Gesicht an der Panther-Bande die Kommandos gibt. Aber auch der Wechsel im Spielerpersonal dürfte eher größer ausfallen.

