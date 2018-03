vor 24 Min.

Auch Rekis und Sezemsky bleiben Augsburger Panther

Arvids Rekis bleibt in Augsburg.

Die Augsburger Panther arbeiten weiter am Kader für die kommende Saison. Nun wurden auch die Verträge mit Arvids Rekis und Simon Sezemsky um ein Jahr verlängert.

Nachdem am Donnerstag sieben Abgänge bekanntgegeben wurde , sind es am Freitag zwei Verlängerungen: Die Verteidiger Arvids Rekis und Simon Sezemsky spielen auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther.

Der Lette Rekis zählt nicht nur wegen seiner 39 Jahre zu den Erfahrenen im Team. Bislang stehen 418 DEL-Partien für Augsburg für den ehemalige WM- und Olympiateilnehmer mit deutscher Staatsbürgerschaft zu Buche. Simon Sezemeky (24) hingegen, der in der abgelaufenen Spielzeit seine ersten Scorerpunkte in der höchsten deutschen Eishockey-Liga sammelte, soll den nächsten Schritt machen und zum etablierten Spieler reifen.

„Mit Arvids Rekis und Simon Sezemsky halten wir den ältesten und den jüngsten Verteidiger der abgelaufenen Saison", sagt Panther-Trainer Mike Stewart. "Arvi ist ein erfahrener Spieler, den wir gerne weiter im Team haben wollten. Unseren jungen Spielern dient er mit seiner Vita zweifelsohne als Vorbild."(AZ)

