vor 52 Min.

CHL: AEV-Fans bekommen Freitickets für Luleå-Spiel

Gute Nachrichten für Panther-Fans: Wer sich auf den Weg nach Schweden macht, muss für seine Stehplatzkarte nichts zahlen. Wie man an die Tickets kommt.

Ende August beginnt für die Augsburger Panther das Abenteuer Champions Hockey League. Das erste Spiel steht am Donnerstag, 29. August, ab 18 Uhr in Schweden bei Luleå Hockey an. Zwei Tage später folgt die nächste Auswärtspartie bei den Belfast Giants in Nordirland, Bully ist dann am Samstag, 31. August, um 20.30 Uhr. Wer vor hat, den AEV bis nach Schweden zu begleiten, für den gibt es jetzt gute Nachrichten: Wie die Panther bekannt gaben, sind die Stehplatzkarten in Luleå kostenlos. (Zum detaillierten Spielplan geht es hier )

Hintergrund: Gemeinsam mit dem Gruppengegner Luleå Hockey haben die Panther vereinbart, dass jeder Fan ein Gratisticket für einen Stehplatz für das jeweilige Auswärtsspiel seines Teams erhält. Bedeutet: Auch wer sich aus Schweden auf den Weg nach Augsburg macht und sein Team am Freitag, 6. September, 18 Uhr im Curt-Frenzel-Stadion unterstützt, bekommt kostenlose Tickets.

So kommen AEV-Fans an ihr kostenloses CHL-Ticket

Wer sich ein kostenloses Stehplatz-Tickets sichern möchte, muss sich auf der Homepage der Panther in ein Bestellformular eintragen. Den Link dazu finden Panther-Fans hier. Die Panther bitten zu beachten, dass pro Bestellung und Fan maximal ein Ticket ausgegeben wird. Annahmeschluss für alle Bestellungen ist der 26. Juli 2019. Die Verteilung der Karten wird am Spieltag vor Ort durch Vertreter des Fanbeirates organisiert. Mit der Bestellung geht auch eine Verpflichtung einher, wie die Panther betonen: Wer Tickets ordert, sie aber nicht abholt, muss sie zahlen.

Die Gruppeneinteilung der Champions Hockey League steht fest. Bild: CHL

Der Verkauf für die CHL-Heimspiele startet ab 16. Juli

Tickets für alle Heimspiele der Panther in Gruppe C gegen Luleå, Belfast und Liberec können online unter www.panthertickets.de, im Fanshop der Panther am Curt-Frenzel-Stadion sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen ab Dienstag, 16. Juli, um 17 Uhr gebucht werden. Allen Dauerkarten-Besitzern werden ihre Plätze der DEL-Saison 2019-20 bis 24 Stunden vor jedem CHL-Heimspiel zum Vorzugspreis reserviert, Kinder mit einer aktuellen Dauerkarte haben kostenlosen Eintritt.

Online können die reservierten Tickets, wie aus den Play-offs bekannt, unter https://aev-panther.tmtickets.de ab dem 16. Juli gebucht werden. Die Reservierungen können auch direkt im 1878 SHOP gekauft werden. Detaillierte Infos zu den Preisen der CHL-Tickets gibt es unter www.aev-panther.de/chltickets.

Verkauf der CHL-Fanrtikel startet

Der Fanshop im Curt-Frenzel-Stadion öffnet zudem für einen CHL-Kartenverkauf vom 16. bis 26. Juli zu den gewohnten Zeiten. Dort ist eine eigene Fankollektion zur Champions Hockey League erhältlich. Mit den offiziellen CHL-Trikots können Fans auch die ersten Lizenzartikel kaufen. Ab Mitte August werden auch die offiziellen Spielpucks des europäischen Eishockeywettbewerbs zum Kauf angeboten. Im Online-Shop sind bereits ab sofort viele Fanartikel erhältlich. Endgültig aus der Sommerpause kehrt das Team vom 1878 SHOP dann am 9. August, dem Tag des 1. offiziellen Eistrainings, zurück. (AZ)

