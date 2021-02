vor 18 Min.

Schwierige Suche nach Roy-Ersatz: Bleibt Markus Keller die Nummer eins beim AEV?

Plus Der Panther-Torwart Markus Keller könnte bald einen neuen Kollegen bekommen - dass er dennoch die Nummer eins bleibt, ist gut möglich.

Von Andreas Kornes

Es ist ein festes Ritual in der Kabine der Augsburger Panther, dass vor dem Training die Zusammenfassung der NHL-Spiele aus der Nacht gezeigt werden. Am Donnerstag dürfte das besonders viel Spaß gemacht haben, denn der gebürtige Augsburger Nico Sturm hatte beim 6:2-Sieg seiner Minnesota Wild gegen die Colorado Avalanche gleich zweimal getroffen.

Regelmäßig trainiert der 25-Jährige im Sommer mit den Panthern, wenn er auf Heimatbesuch bei seinen Eltern im Augsburger Stadtteil Neubergheim ist. "Ich kenne Nico schon ewig. Er ist ein super Typ, bodenständig und extrem fleißig", sagt Panther-Torwart Markus Keller, der ebenfalls aus Augsburg stammt. Und er fügt mit einem Grinsen an: "Im Training hat er gegen mich getroffen. Klar, dass er das dann auch in der NHL schafft."

Nico Sturm hielt sich in der Saison-Vorbereitung eine Zeit lang bei den Augsburger Panthern fit. Bild: Ulrich Wagner

NHL-Star Nico Sturm trainiert im Sommer immer bei den Augsburger Panthern

Gegen den deutschen Nationaltorwart Philipp Grubauer schloss Sturm erst einen Alleingang durch die Schoner zum 5:2 ab (Keller: "Den Trick macht er gern, den hat er mir auch schon ein paarmal reingehauen."), ehe er dann noch ins leere Tor traf. Vergangene Saison hatte Sturm als erster Augsburger überhaupt in der NHL getroffen, jetzt legte er den ersten Doppelpack nach.

Bei aller Freude darüber stand für Keller und dessen Kollegen am Donnerstagvormittag schnell wieder die Deutsche Eishockeyliga im Mittelpunkt. Denn dort ist am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) das Team der Straubing Tigers zu Gast im Curt-Frenzel-Stadion. Ein unangenehmer Gegner, auch wenn die Saison (noch) nicht nach Wunsch verlaufen ist. Momentan stehen die Niederbayern auf Rang sechs der Süd-Gruppe und sind damit Vorletzter. "Die kommen aus einer Highlight-Saison und stehen jetzt sicher nicht da, wo sie hinwollen. Wir kennen das ja, uns ging es vergangene Saison ähnlich", sagt Keller.

Die Suche nach einem Roy-Ersatz ist schwierig, muss aber bis Sonntag beendet sein

Durch die Knieverletzung von Olivier Roy, der bis zu zehn Wochen ausfällt, ist der 31-Jährige zur Nummer 1 aufgestiegen. Den Ersatzmann gibt der 19-jährige Moritz Borst. Da der aber noch kein einziges DEL-Spiel absolviert hat, sucht Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl nach einem zusätzlichen Torwart, der mit Abstand wichtigsten Position im Eishockey. Bis Donnerstagabend gab es diesbezüglich aber noch keine Neuigkeiten. Dem Vernehmen nach gestaltet es sich äußerst schwierig, einen adäquaten Ersatz für Roy zu finden. Zudem Sigl unter Zeitdruck steht, denn die Wechselfrist endet am 28. Februar.

Keller lässt das alles kalt. Er sei froh darüber, wieder mehr spielen zu dürfen. Natürlich habe ihm Roy, mit dem er gut befreundet ist, leidgetan. "Im ersten Moment war er schon ziemlich geknickt. Es ist ja auch eine echte Seuchensaison für ihn, da er sich am Anfang schon einmal verletzt hatte. Aber nach ein, zwei Tagen war seine Laune dann wieder besser und er arbeitet jetzt an seinem Comeback."

Keller kann es verstehen, dass die Panther im Tor nachlegen werden

Durch die Verletzung könnten arbeitsreiche Wochen auf Keller zukommen, denn möglicherweise wird er die Saison als Nummer 1 weiterspielen und der neue Mann als Backup verpflichtet. "Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde. Aber wir haben einen engen Spielplan und Corona gibt es ja auch weiterhin. Da kann es theoretisch sein, dass einer morgens aufsteht und ein bisschen Schnupfen hat. Dann wird der als Vorsichtsmaßnahme rausgenommen." Angesichts dieser Rahmenbedingungen könne er es "absolut verstehen", dass noch jemand nachverpflichtet werden soll. "Aber auch wenn der neue Mann da ist, will ich möglichst viel spielen – eventuell auch vor dem Neuen."

Den bisherigen Saisonverlauf bewertet Keller durchaus positiv. Niemand habe den Panthern etwas zugetraut und nun stünden sie auf Platz vier und damit in den Play-offs. Dort also, wo der nächste Gegner Straubing gerne hin will. "Die darf man auf keinen Fall unterschätzen, das ist ein richtig starkes Team", warnt Keller.

