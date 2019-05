vor 46 Min.

Stewart-Nachfolge geklärt: Tray Tuomie wird neuer Cheftrainer

Nun ist es raus: Tray Tuomie übernimmt den Cheftrainer-Posten bei den Augsburger Panthern. Der 51-Jährige schlug offenbar ein anderes Angebot aus.

Nun ging es ziemlich schnell: Einen Tag, nachdem Mike Stewart in Köln offiziell vorgestellt wurde , präsentieren auch die Augsburger Panther ihren neuen Head-Coach: Zur kommenden Saison übernimmt der bisherige Co-Trainer Tray Tuomie das Kommando hinter der Bande. Das teilte der Verein am Mittwochvormittag mit.

Der 51-Jährige galt als Favorit für die Nachfolge von Mike Stewart, der ihn dem Vernehmen allerdings auch gerne mit nach Köln genommen hätte. Nun zog aber offenbar die Chance, selber in die erste Reihe zu rücken.

Der neue Chef hinter der Bande: Nach dem Abschied von Mike Stewart wird Tray Tuomie (rechts) der neue Trainer bei den Augsburger Panthern. Bild: Christian Kolbert, Kolbert-press

Panther-Chef Lothar Sigl jedenfalls zeigt sich "überzeugt", dass dem Deutsch-Amerikaner der Schritt zum Headcoach gelingen wird. „Tray Tuomie hat sich in den vergangenen Jahren nie in den Vordergrund gedrängt. Er hat aber zweifelsohne elementar wichtige Arbeit geleistet und großen Anteil an unserer Entwicklung und den Erfolgen der letzten drei Spielzeiten. Er kennt Mannschaft wie Umfeld bestens und zudem haben wir vollstes Vertrauen in seine menschlichen und fachlichen Qualitäten.“

21 Bilder So feiert der AEV den Saisonabschluss mit den Fans Bild: Siegfried Kerpf

Tray Tuomie wird neuer Cheftrainer der Augsburger Panther

Tuomie zeigte sich dankbar für das Vertrauen der Verantwortlichen in Augsburg. "Ich freue mich sehr, dass ich die Chance erhalte, die erfolgreiche Arbeit bei den Augsburger Panthern in der Saison 2019/20 in verantwortlicher Position fortsetzen zu können". Zeit zum Ausruhen, bleibt dem Neuen nicht. In den kommenden Wochen müssen die letzten offenen Stellen im Team besetzt werden.

26 Bilder So sieht das Panther-Team in der Saison 2018/19 aus Bild: Siegfried Kerpf

Augsburg ist für Tuomie bereits die dritte Trainerstation innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Vor seiner Zeit bei den Panthern war er von 2010 bis 2015 sowohl für die Düsseldorfer EG als auch die Thomas Sabo Ice Tigers tätig. Dabei konnte er auch bereits Erfahrungen als Cheftrainer sammeln.

Seit der Saison 2016/17 steht Tray Tuomie in Diensten der Panther. Als Assistenz-Coach war Teil des Trainerteams und in alle wichtigen Aufgaben involviert. In der Mitteilung des AEV heißt es, Toumie genieße "bei Spielern wie Cluboffiziellen aufgrund seiner Professionalität und akribischen Arbeitsweise hohes Ansehen". (drs)

Themen Folgen