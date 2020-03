13:16 Uhr

Vertrag verlängert: Brady Lamb bleibt ein Panther

Vor dem Eröffnungsbully gegen Köln geben die Panther die Vertragsverlängerung mit Brady Lamb bekannt. Erst diese Woche hat er die Rolle des Kapitäns übernommen.

Schon vor dem Eröffnungsbully gegen die Kölner Haie jubelten die AEV-Fans im Curt-Frenzel-Stadion. Der Grund: Die Panther gaben die Vertragverlängerung von Brady Lamb bekannt. Der 31-Jährige ist einer der führenden Köpfe in der Mannschaft, sein Wort hat in der Umkleide wie auch auf dem Eis Gewicht. Jahr für Jahr kamen Gerüchte auf, dass der Verteidiger zu den Kölner Haien wechseln wird, doch Jahr für Jahr hält das 103 Kilogramm schwere Muskelpaket den Augsburgern die Treue.

Lamb kam im Sommer 2014 von den Abbotsford Heat aus der American Hockey League (AHL) nach Augsburg. Inzwischen absolvierte der Rechtsschütze 324 Partien in der Deutschen Eishockey-Liga ausschließlich für das DEL-Gründungsmitglied.

Eine Ansicht vom Augsburger Rathaus samt Augustusbrunnen hat Nordamerikaner auf seinen rechten Oberarm tätowieren lassen – er meint es ernst mit seinem Bekenntnis zum Klub. „Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber Eishockey spielen würde als in Augsburg. Meine Frau Lizz und ich fühlen uns hier auch nach der Geburt unseres Sohnes Callaghan rundum wohl und sind erleichtert, dass unsere Zukunft nun geklärt ist“, sagt Lamb.

Brady Lamb ist der neue Kapitän der Augsburger Panther

In sechs Spielzeiten erzielte der Abwehrspezialist 42 Tore und gab 136 Vorlagen was im Schnitt mehr als einen halben Punkt pro Partie bedeutet – ein überragender Wert für einen Verteidiger. Seit Jahren zählt der Nordamerikaner zum Spielerrat der Panther und trägt das „A“ des Assistenten auf dem Trikot.

Nach dem Rücktritt von Kapitän Steffen Tölzer in der vergangenen Woche beförderte Trainer Tray Tuomie den 31-Jährigen zum Spielführer: „Brady Lamb identifiziert sich zu einhundert Prozent mit den Panthern und ist ein Spieler, dessen Wort auch in der Mannschaft Gewicht hat. Augsburg kann sich glücklich schätzen, eine solche Führungspersönlichkeit und einen der besten Verteidiger der Liga auch nächstes Jahr in seinen Reihen zu haben.“

Der Mann mit der Rückennummer 2 geht in seine siebte Spielzeit für die Panther, aber zunächst will er mit seinem Team für Furore in den am Mittwoch beginnenden Play-offs sorgen: „Jetzt blicke ich mit den Erinnerungen an die Play-offs 2019 voller Zuversicht und Glaube an unser Team auf die 1. Runde.“ Egal ob Nürnberg oder Ingolstadt – Brady Lamb wird seine Checks ansetzen, die Gegner scheinbar mühelos in die Bande schubsen oder seine Schlagschüsse anbringen.

