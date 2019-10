vor 36 Min.

Video-Interview: Tölzer löst Moeser als AEV-Rekordspieler ab

Exklusiv Der AEV-Kapitän Steffen Tölzer wird Duanne Moeser bald als Rekordspieler überflügeln. Wir haben die beiden Vereinslegenden im Doppelinterview befragt.

705 Spiele für den AEV - diese Rekordmarke teilen sich seit Sonntag die beiden Clublegenden Duanne Moeser und Steffen Tölzer. Es gibt aber einen feinen Unterschied: Tölzer ist noch aktiv und wird den heutigen Sportmanager der Augsburger Panther bald überflügeln. Wir haben beide zum Doppelinterview geladen.

Moeser, der von 1989 bis 2005 mit kurzen Unterbrechungen für den AEV und die Augsburger Panther spielte, kann sich für seinen Nachfolger aber mitfreuen. "Es ist das Ergebnis von Schmerz und Schweiß, Steffen hat sich das erarbeitet." Dass er den Rekord bald los ist - damit kann der Deutsch-Kanadier leben. In Erinnerungen werden bei ihm die guten Erfahrungen mit dem AEV bleiben. Moeser war zum Beispiel Mitglied der Mannschaft, mit der der AEV in die erste Liga aufgestiegen ist.

Seine ersten Erfahrungen an Augsburg - damals noch als Spieler des ERC Sonthofen - werden immer bleiben, sagt Moeser: "Wir waren mit Sonthofen spät dran und sind dann ins Curt-Frenzel-Stadion eingelaufen." Das war Ende der 80er Jahre, Moeser war als 24-Jähriger aus Kanada ins Allgäu gewechselt. "Ich weiß noch, wie viele Leute damals schon im Stadion waren."

In Königsbrunn wurde Tölzer wegen des Wechsels zum AEV "verflucht"

Die ersten Erinnerungen an den AEV sind bei Steffen Tölzer hingegen noch gar nicht so lange her. Der 34-Jährige war von der Jugendabteilung des EV Königsbrunn, wo er aufgewachsen ist, in die AEV-Jugend gewechselt. Das war im Alter von 14 Jahren, im Jahr 1999. "Die haben mich damals verflucht, als ich nach Augsburg gegangen bin", sagt der Verteidiger. Sein erstes Spiel für die Panther in der DEL stand dann nur vier Jahre später an. "Ich war total nervös und meine ganze Familie war im Stadion", erinnert sich Tölzer.

16 Jahre später hat sich vieles bei den Augsburger Panthern verändert - und Tölzer ist immer noch da. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan: Finaleinzug und Vizemeisterschaft 2010, Platz 3 in der vergangenen Saison und Champions Hockey League. "Der Verein entwickelt sich immer weiter. Die Play-offs und die CHL mit den Panthern zu spielen, ist mir eine Ehre", sagt Tölzer. Gut möglich, dass er den Vereinsrekord noch ausbaut: An ein Karriereende denkt der Verteidiger noch lange nicht. (eisl)

Lesen Sie hier das ganze Interview: Tölzer und Moeser im Doppel-Interview: "Jeder Rekord wird irgendwann gebrochen" (Plus+)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen