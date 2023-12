Augsburger Panther beschenken sich mit drei Punkten gegen Köln

Ein starkes erstes Drittel war die Grundlage des 4:1-Sieges der Augsburger Panther gegen Köln. Mann des Abends war Anrei Hakulinen mit drei Treffern.

Mit einem Sieg entließen die Augsburger Panther ihre Fans in die Weihnachtstage. 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) stand es nach 60 überzeugenden Minuten gegen die Kölner Haie. Ins Tor hatte Panther-Trainer Christof Kreutzer diesmal den gesundeten Dennis Endras beordert. Markus Keller nahm auf der Bank Platz. Entgegen aller Prognosen gab zudem Justin Volek sein Comeback. Der junge Stürmer hatte sich in der Vorbereitung schwer an der Schulter verletzt und war operiert worden. In Rekordzeit absolvierte er im Anschluss die Reha und machte sich selbst mit der Rückkehr aufs Eis das größte Weihnachtsgeschenk.

Mit seinen Kollegen arbeitete er zudem von Anfang an daran, den 6179 Zuschauern im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion drei Punkte unter den Baum zu legen. Selten hat man die Panther in dieser Saison so engagiert in eine Partie starten sehen. Die Haie sahen einen Angriff nach dem anderen auf sich zurollen und hatten alle Hände voll damit zu tun, diese irgendwie abzuwehren. Erst Anrei Hakulinen schaffte es, aus der Vielzahl an Chancen etwas Zählbares zu machen. Der finnische AEV-Top-Scorer traf zum 1:0 (13.) für die Hausherren.

Hitziges Duell zwischen Panthern und Haien

In der Folge wurde es hitziger. Matt Puempel und Kölns Maximilian Glötzl gerieten aneinander und lieferten sich eine ganz und gar unweihnachtliche Auseinandersetzung. Beide durften fünf Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. Am Spielstand änderte sich bis zur ersten Pause nichts mehr.

In dieser hatte Haie-Trainer Uwe Krupp offenbar ein paar mahnende Worte an seine Mannschaft gerichtet, denn die gestaltete das Geschehen jetzt deutlich ausgeglichener. Augsburg hatte zwar weiterhin mehr Spielanteile, war aber nicht mehr so klar überlegen wie im ersten Drittel. Panther-Verteidiger Max Renner, der schon die Vorlage zum 1:0 gegeben hatte, traf mit einem Schuss aus der zweiten Reihe nur die Querlatte. Und als schon fast keiner mehr daran glauben wollte, dass die Augsburger auch ein erfolgreiches Powerplay spielen können, strafte Chris Collins all die Zweifler Lügen und erhöhte in der vierten Überzahlsituation der Partie auf 2:0 (38.).

AEV geht mit 2:0-Führung in die zweite Pause

Mit diesem Zwischenergebnis gingen die Mannschaften zum zweiten Mal in die Kabine. Augsburg hatte bis dahin viel investiert und (ganz im Gegensatz zum Berlin-Spiel vom Donnerstag, das 5:6 geendet war) in der Defensive kaum klare Torchancen der Gäste zugelassen. Gefahr kam meist nur dann auf, wenn die Scheibe vor dem eigenen Gehäuse vertändelt wurde. Doch Endras war da, wenn er gebraucht wurde und zeigte eine souveräne Leistung.

Im letzten Drittel zogen sich die Panther etwas zu weit zurück und kassierten durch Andrej Sustr prompt den Anschlusstreffer (47.). Jetzt war es ein offener Schlagabtausch. Collins traf im Powerplay nur den Pfosten, zuvor hatte auch schon Luca Tosto nur das Gestänge getroffen.

In den Schlussminuten warfen die Haie alles nach vorne. Augsburg wehrte sich mit Händen und Füßen gegen den drohenden Ausgleich - und hatte Konterchancen. Doch Tosto traf erneut nur Metall. Köln wiederum nahm an diesem Abend zu viele Strafen. So auch dreieinhalb Minuten vor dem Ende, als David McIntyre zwei Minuten wegen eines Crosschecks kassierte. Das Powerplay dauerte genau zwei Sekunden, als der überragende Hakulinen auch schon auf 3:1 (57.) erhöhte und damit für die Entscheidung sorgte. Erneut Hakulinen traf dann auch noch ins leere Kölner Tor zum 4:1-Endstand (59.).

Da Schlusslicht Iserlohn am Nachmittag bereits mit 2:3 gegen München verloren hatte, haben die Panther mit dem Sieg gegen Köln den Abstand auf den Abstiegsplatz auf nun neun Punkte ausgebaut.

Augsburg Endras - Schüle, Rantakari; Southorn, Welsh; Renner, Sezemsky; Länger - Hakulinen, Collins, Karjalainen; Puempel, Esposito, Andersen; Soramies, Mitchell, Tosto; Volek, Oblinger, Handschuh

Tore 1:0 Hakulinen (13.), 2:0 Collins (38.), 2:1 Sustr (47.), 3:1 Hakulinen (57.), 4:1 Hakulinen (59.),