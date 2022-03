Augsburger Panther

11.03.2022

Dieser Polizist trainiert nun die Augsburger Panther

Plus Paul Ullrich ist der neue Assistent von AEV-Cheftrainer Pelletier. Der Österreicher unterrichtete an der Polizeiakademie in Wien und hat eine besondere Aufgabe.

Von Milan Sako

Wie so oft im Leben half der Zufall ein wenig nach, dass Paul Ullrich nun fest hinter der Bande der Augsburger Panther arbeitet. Der Österreicher erinnert sich an den Trainerwechsel Anfang Februar: "Nach einer längeren Pause sollte ich wie vereinbart nur für zwei Einheiten das Techniktraining leiten. Da kam Sportmanager Duanne Moeser auf mich zu und bat mich, das komplette Teamtraining zu absolvieren." Der Grund: Die Augsburger Panther hatten gerade Mark Pederson und seinen Assistenten Pierre Beaulieu freigestellt. Sein Nachfolger Serge Pelletier kam erst am nächsten Tag nach Augsburg und wollte eine Trainingseinheit nur als Beobachter von oben studieren. Also leitete Ullrich erneut das Training. Die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Aushilfscoach sowie mit dem neuen Chef stimmt offensichtlich. Inzwischen arbeitet Ullrich als fest verpflichteter Assistenztrainer hinter der Bande der Panther. Vorerst bis zum Saisonende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen