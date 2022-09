Knie-OP: Panther müssen einen Monat auf Adam Payerl verzichten

Das Verletzungspech bleibt den Augsburger Panthern in dieser Saison treu: Top-Stürmer Adam Payerl muss sich am Knie operieren lassen und fällt länger aus.

Das Verletzungspech der Augsburger Panther in dieser Saison hält an: Wie der DEL-Klub mitteilte, musste Top-Stürmer Adam Payerl einen Eingriff in seinem Knie über sich ergehen lassen. Der Kanadier wurde am Dienstag in der Augsburger Arthroklinik operiert und wird seinem Trainer Peter Russell laut Klubauskunft „rund vier Wochen“ fehlen.

Payerl, der in der vergangenen Saison mit 24 Toren und 16 Assists torgefährlichster Angreifer war, erzielte erst am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen die Düsseldorfer EG sein erstes Tor für die Augsburger in dieser Spielzeit. Zu seiner bisherigen Statistik von insgesamt drei Scorerpunkten (Payerl leistete auch bei zwei Treffern die Vorarbeit) wird zumindest in den kommenden Wochen nichts dazukommen.

Die Augsburger Panther über Payerl: „Es darf nicht wahr sein!“

Dementsprechend gefrustet klang die Meldung der Panther auf sozialen Medien: „Es darf nicht wahr sein!“, schrieb das Social-Media-Team des AEV bezüglich der Neuigkeiten rund um Payerl. Bei welcher Gelegenheit sich der Angreifer die Knieverletzung zugezogen hat, ist bislang nicht bekannt.

Der 31-Jährige ist nicht der erste Profi der Augsburger, der in dieser Spielzeit Verletzungsprobleme hat. Dauerbrenner Thomas J. Trevelyan gab erst gegen die DEG sein Saisondebüt, während Matt Puempel sich in der Vorbereitung das Kreuzband riss und erst gar nicht lizenziert wurde. Abwehrspieler Blaz Gregorc musste zuletzt zudem wegen einer Schulterverletzung pausieren und kam auch erst gegen Düsseldorf zurück ins Team.

Immerhin: Der Eingriff bei Payerl sei „nach Plan“ verlaufen, teilten die Panther mit. Zudem scheint mit Vinnie Saponari ein anderer Offensivspieler in dieser Spielzeit einen Schritt nach vorne gemacht zu haben: Mit vier Treffern ist der Deutsch-Amerikaner der gefährlichste Torschütze in den Reihen des AEV. Beim Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg will die Mannschaft nach zuletzt zwei Auswärtspleiten in Folge die ersten Punkte holen. Payerl wird dabei nur Daumen drücken und nicht mitspielen können.

Doch auch wenn Payerl nur vier Wochen ausfällt und Anfang November zurückkehrt, schmerzt sein Angriff: Bis Ende November stehen im eng getakteten Spielplan der DEL für die Panther insgesamt elf Partien an.(eisl)