Panther holen kanadischen Center Antoine Morand

Die Augsburger Panther haben einen Neuzugang aus Nordamerika verkündet: Stürmer Antoine Morand wechselt aus der Organisation der San Jose Sharks zum AEV.

Die Augsburger Panther haben die neunte von elf möglichen Ausländerlizenzen vergeben: Kurz vor dem Trainingsstart am Samstag, 7. August, gibt der DEL-Club bekannt, dass Stürmer Antoine Morand aus der Organisation der San Jose Sharks in die Fuggerstadt. Der 23-Jährige, der bislang in der AHL auflief, trifft am Freitag in Augsburg ein und wird für den AEV mit der Rückennummer 18 auflaufen.

In der AHL kommt der 1,80 Meter große und 87 Kilo schwere Linksschütze für die San Diego Gulls, Syracuse Crunch und San Jose Barracuda auf 152 Spiele, in denen ihm 16 Tore und 32 Vorlagen gelungen sind. In seiner Juniorenzeit stürmte Morand von 2015 bis 2019 für die Acadie-Bathurst Titan und Halifax Mooseheads in der kanadischen QMJHL. In 302 Einsätzen verbuchte er 105 Tore und 214 Assists bei einem Plus-Minus-Wert von +69.

25 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 Foto: Uwe Anspach, dpa

2017 draftete Anaheim Antonie Morand in der zweiten Runde

Im Jahr 2018 gewann Morand mit Acadie-Bathurst den Memorial Cup, die wichtigste Trophäe im kanadischen Junioren-Hockey. Im Jahr 2017 wurde der Mittelstürmer von den Anaheim Ducks in der zweiten Runde gedraftet. Der Center gilt zudem als taktisch variabel, konnte die Vorschusslorbeeren aber bislang nicht in einer NHL-Franchise nachweisen. Nun hat er bei den Augsburger Panthern die Chance, auf sich aufmerksam zu machen.

Panthercoach Peter Russell wird in der Stellungnahme des Klubs wie folgt zitiert: "Antoine Morand ist ein kreativer Spieler und sehr guter, schneller Skater. Seine Geschwindigkeit, seine Fähigkeiten mit der Scheibe und sein ausgeprägtes Gespür für das Spiel sind seine Stärken." Russell hebt aich die Arbeitsmoral seines neuen Spielers hervor: "Er stellt sich immer den Dienst seiner Mannschaft. In unseren persönlichen Gesprächen hat er mich mit seiner Art auch menschlich überzeugen können. Er brennt auf seine Chance in Europa." Dass Morand trotz der eher enttäuschenden Jahre in der AHL gut in die DEL passt, davon ist der AEV-Trainer überzeugt: "Das Potential dazu hat er ohne Frage. In der AHL musste er aber auch lernen, defensiv Verantwortung zu übernehmen. Auch das erwarten wir von unseren Spielern, um als Team erfolgreich sein zu können."

Kaderplanung der Panther scheint abgeschlossen

Damit umfasst der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 insgesamt 24 Spieler: Zwei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Angriefer. Kurz vor dem Trainingsstart scheint der Kader somit zu stehen. Dass nicht alle Ausländerlizenzen vergeben werden, um im Fall einer personellen Notlage noch in der Saison reagieren zu können, hat Tradition bei den Augsburger Panthern. (eisl)

