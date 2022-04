Augsburger Panther

16:47 Uhr

AEV-Verteidiger Rogl bleibt (vorerst) Teil der Nationalmannschaft

Plus Die Eishockey-Nationalmannschaft bereitet sich in Dresden auf die WM vor. John Rogl vom AEV ist dabei. Ob er es aber auch in den WM-Kader schafft, ist offen.

Von Andreas Kornes

Für John Rogl geht die Reise mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft weiter. Der 25-jährige Verteidiger gehört auch in der dritten von vier Vorbereitungsphasen auf die anstehende WM im Mai zur Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm. Der hat mit Daniel Fischbuch, Mirko Pantkowski (beide Düsseldorfer EG), Julius Karrer (Nürnberg Ice Tigers) und Janik Möser (Grizzlys Wolfsburg) vier Neue zum Team nach Dresden beordert. Nikita Quapp (Krefeld Pinguine) und Daniel Pietta ( ERC Ingolstadt) mussten dagegen die Koffer packen. In Dresden bestreitet die Nationalmannschaft am Freitag (19 Uhr/Magentasport) und Samstag (17 Uhr/Sport1 und Magentasport) zwei weitere Testspiele. Gegner ist beide Male die Auswahl der Slowakei. Erst danach dürfte dann der endgültige WM-Kader Gestalt annehmen, denn noch stehen zahlreiche Nationalspieler mit ihren DEL-Klubs in den Play-offs. Aus Nordamerika werden ebenfalls noch Spieler erwartet.

