So erlebten die Panther-Fans den Klassenerhalt im Public Viewing

Hoffen, Bangen, Zittern: Rund 150 Fans erlebten den Klassenerhalt der Augsburger Panther beim Public Viewing in der Kneipe "Bob's" in der Hammerschmiede.

Von Kerem Degirmenci

Von Kerem Degirmenci

Als das 4:2 für Regensburg fällt, gibt es kein Halten mehr. Für die Eisbären aus der Oberpfalz bedeutet das Tor gegen die Huskies aus Kassel die Meisterschaft in der DEL2. Für die rund 150 Fans der Augsburger Panther, die an diesem Dienstagabend in der Kneipe "Bob's" in der Hammerschmiede gemeinsam das Spiel ansehen, ist es der erneute Klassenerhalt in der DEL, da Regensburg keine Lizenz für den Aufstieg besitzt. Die Zuschauer umarmen sich, bei manchen fließen auch Tränen. Der 1. AEV-Fanclub hatte kurzerhand ein Public Viewing in der Bar organisiert, nachdem sich die Sensation angedeutet hatte.

Schon vor dem Spiel herrschte Optimismus unter den Fans des AEV – schließlich hätte Regensburg im Falle einer Niederlage noch eine weitere Chance auf die Meisterschaft gehabt. Aus Sicht der Panther-Fans muss es nun glücklicherweise nicht mehr dazu kommen. Wie schon im Vorjahr, bleibt Augsburg dank der Hilfe eines anderen Vereins DEL-Standort. Einer, der in der Kneipe seine Panther anfeuerte, war Matthias aus Augsburg. Er war mit seinen Freunden René und Franz dabei und prophezeite vor dem Bully: "Mein Bauchgefühl sagt, dass Regensburg heute den Sack zumacht und der AEV in der DEL bleibt. Man hat zu Hause noch mal die Extraprozente mit den Fans im Rücken." Sein Kumpel René hofft nun auf eine bessere Folgesaison: "Ich hoffe, unsere Geldgeber nehmen bei Klassenerhalt genug Geld in die Hand, um endlich eine konkurrenzfähige Mannschaft zu bauen. Das haut nicht hin, wenn wir einen Kader für die zweite Liga zusammenstellen, aber in der DEL mitspielen wollen!"

