Trikot-Präsentation der Augsburger Panther am kommenden Mittwoch

Am kommenden Mittwoch präsentieren die Augsburger Panther ihre neuen Trikots. Neben Drew LeBlanc sind zwei Neuzugänge mit von der Partie.

Das Trikot ist das vielleicht wichtigste Kleidungsstück eines Eishockey-Anhängers. Bei den Heimspielen der Panther sind alle Varianten, von uralt bis topaktuell, an den Fans zu sehen. Am kommenden Mittwoch (3. August) präsentieren die drei AEV-Profis Drew LeBlanc, Krefeld-Neuzugang Mirko Sacher und Samuel Soramies, ebenfalls Neuverpflichtung und Nationalspieler, die Modelle für die Spielzeit 2022/23.

Im neu gestalteten Kundencenter der Augsburger Allgemeinen in der Maximilianstraße 3 werden ab 15 Uhr die drei Varianten – Heim-, Auswärts- und Ausweichtrikot – gezeigt. Interessierte AEV-Fans sind zu dieser Präsentation willkommen. Am Rande ist gewiss auch ein gemeinsames Foto oder ein kurzes Gespräch mit den Panther-Spielern möglich.

Die Panther starten am 16. September in die Saison

Bewusst hat sich unsere Zeitung dafür entschieden, das bisherige Kundencenter komplett zu renovieren. Die Nähe zu Kundinnen und Kunden, den Leserinnen und Lesern sowie die Stärkung des stationären Handels waren ausschlaggebend für die Entscheidung. "Wir legen viel Wert darauf, auch persönlich für Fragen greifbar zu sein. Mit unseren Geschäftsräumen im Herzen Augsburgs möchten wir Medien erlebbar machen und gleichzeitig die Liebe zu unserer Heimatstadt ausdrücken", so Holger Böhmeke, Leiter Marketing und Business Development bei der Augsburger Allgemeinen.

Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist am 16. September mit dem Auswärtsspiel in Iserlohn. Am 18. September folgt die Heimpremiere gegen die Kölner Haie. (AZ)

