Erster Sieg im Panther-Duell: Augsburg gewinnt in Ingolstadt mit 4:1

Die Augsburger Panther gewinnen beim ERC Ingolstadt verdient mit 4:1. Alexander Oblinger triff in seinem Jubiläumsspiel.

Die Augsburger Panther haben nach zuvor zwei Niederlagen erstmals in dieser Saison das Derby gegen den ERC Ingolstadt für sich entschieden. Der AEV zeigte ein starkes Auswärtsspiel und gewann verdient mit 4:1 (1:0; 0:0; 3:1).

Anrei Hakulinen und Jordon Southorn, die bei der jüngsten 1:4-Niederlage in Straubing fehlten, wurden beim AEV, bei dem Alexander Oblinger sein 700. DEL-Spiel bestritt, rechtzeitig fit. Die Ingolstädter konnten wieder auf Mat Bodie und Enrico Henriquez zurückgreifen. Sie sollten dabei helfen, auch das dritte Derby dieser Saison zu gewinnen.

20 Bilder Outdoor-Game, Beinahe-Abstieg, Neuaufbau: Das war das AEV-Jahr in Bildern Foto: Siegfried Kerpf

In Augsburg hatten die Oberbayern mit 4:1 gesiegt, daheim mit 6:3. Doch den besseren Start erwischten die Gäste. Fabio Wagner saß auf der Strafbank, Augsburg ging in Führung (2.). TJ Trevelyan staubte ab, nachdem Jere Karjalainen den Pfosten getroffen hatte. Ingolstadt versuchte, eine schnelle Antwort zu finden und kam zu Abschlüssen. Markus Keller war gefordert und verhinderte gegen Andrew Rowe (3) und Daniel Pietta (4.) den Ausgleich. Dem ERCI gelang es im Anschluss kaum mehr, gefährlich zu werden. Der Gastgeber agierte umständlich und schlampig, Augsburg hatte wenig Mühe, das eigene Tor zu verteidigen. Damit knüpften die Ingolstädter an die jüngsten Auftritte an, bei denen sie erhebliche Probleme mit dem Toreschießen offenbart hatten. Auch der AEV tat sich in der Offensive schwer, kreierte in den ersten 20 Minuten lediglich drei Schüsse aufs Tor.

Augsburger Panther verpassen den zweiten Treffer

Die knappe Augsburger Führung sollte auch nach dem zweiten Drittel Bestand haben. Die Ingolstädter waren damit gut bedient, denn die Gäste zeigten inzwischen ein gutes Auswärtsspiel und hätten mehrfach nachlegen können. Chris Collins scheiterte an ERC-Goalie Michael Garteig (24.), dann traf Hakulinen in aussichtsreicher Position das Außennetz (30.). Der Finne hatte später Garteig bereits bezwungen, doch Philipp Krauß klärte auf der Torlinie (36.). Wäre Garteig derzeit nicht in Topform, hätten die Augsburger spätestens am Ende des Abschnitts nachgelegt, als sie den Torhüter mehrfach prüften. Und Ingolstadt? Wirkte fahrig und konzentriert. Die einzige Chance bot sich dem ERC nach einem langen Pass von Leon Hüttl. Mirko Höfflin war durch, verfehlte aber das Tor (35.).

Southorn erhöht auf 2:0 für den AEV

Den überfälligen zweiten Treffer legte der AEV zu Beginn des dritten Abschnitts nach. Matthew Puempel spielte Southorn frei, der mit einem wuchtigen Direktschuss in den Winkel zum 0:2 traf (44.). Der Gegentreffer wirkte für den ERC wie ein Weckruf. Höfflin durfte sich über viel Platz freuen und bediente Charles Bertand, der auf 1:2 verkürzte (46.). Der nächste Treffer lag in der Luft, Keller musste zweimal nach Schüssen von Travis St. Denis eingreifen (48., 49.) und war auch gegen Maury Edwards zur Stelle (49.). Die Ingolstädter nahmen sich das Momentum selbst durch zwei Strafen binnen sieben Sekunden (53.). Während Mat Bodie und Daniel Pietta draußen saßen, gelang es dem AEV nicht, die fast zweiminütige doppelte Überzahl zu nutzen. Die Führung blieb knapp, Ingolstadt riskierte alles. Für die Entscheidung sorgten schließlich Hakulinen und Oblinger, die zum 4:1-Endstand jeweils ins leere Tor trafen.

Lesen Sie dazu auch

Die Mannschaft feierte noch weit nach Spielschluss mit den zahlreichen mitgefahrenen Fans in der Kurve. "Derbysiege schmecken besonders gut", sagte AEV-Trainer Christof Kreutzer und lobte seine Mannschaft: "Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert, hatten die Partie weitestgehend im Griff und nehmen die Punkte verdient mit nach Hause."

Beide Mannschaften sind am Sonntag, 7. Januar, jeweils um 16.30 Uhr wieder gefordert. Die Augsburger Panther empfangen die Adler Mannheim, der ERC Ingolstadt die Kölner Haie.

ERC Ingolstadt Garteig - Hüttl, Bodie; Edwards, Maginot; Jobke, Wagner; Schwaiger - Simpson, Stachowiak, St. Denis; Friedrich, Henriquez, Dunham; Bertrand, Virta, Rowe; Höfflin, Pietta, Krauß

Augsburger Panther Keller - Rantakari, Schüle; Welsh, Southorn; Sacher, Renner - Karjalainen, Collins, Hakulinen; Trevelyan, Esposito, Puempel; Oblinger, Mitchell, Andersen; Soramies, Volek

Zuschauer 4815 (ausverkauft) - Tore 0:1 Trevelyan (2./PP), 0:2 Southorn (44.), 1:2 Bertrand (46.), 1:3 Hakulinen (60.), 1:4 Oblinger (60.).