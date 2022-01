Kleinendorst wird neuer Trainer der Iserlohn Roosters

Kurt Kleinendorst soll die Iserlohn Roosters als Trainer vor dem Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga bewahren.

Der 61 Jahre alte Amerikaner erhält beim Tabellenletzten der DEL zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilten die Sauerländer, die aufgrund eines Corona-Ausbruchs derzeit nicht am Spielbetrieb teilnehmen können, mit.

Kleinendorst war zuletzt in der Spielzeit 2019/2020 Headcoach der Nürnberg Ice Tigers und trainierte in der DEL auch bereits den ERC Ingolstadt. Er tritt in Iserlohn die Nachfolge des vor wenigen Tagen freigestellten Kanadiers Brad Tapper an. "Mir lagen mehrere Angebote vor, aber die Aufgabe, das Potenzial, das dieses Team ohne Frage hat, schnellstmöglich wieder abzurufen, hat mich sehr gereizt", sagte Kleinendorst, der bereits als Spieler Ende der 1980er Jahre eine Partie für Iserlohn bestritt.

Laut Vereinsangaben wird der neue Coach "nach einigen durch Corona bedingten Verzögerungen seiner Einreise im Laufe der Woche in Iserlohn eintreffen".

