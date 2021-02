19:08 Uhr

ERC-Profi Brandon DeFazio: Weltreise nach Ingolstadt

Plus Da ist etwas in diesem Team, sagt Brandon DeFazio. Die richtigen Leute, die richtige Zeit, der ERC Ingolstadt. Der Stürmer muss es wissen. Er ist weit gereist, hat dunkle Tage durchlebt.

Von Fabian Huber

Das Leben sei kein Sprint, sondern ein Marathon, haben Brandon DeFazios Eltern schon immer gesagt. Doch eigentlich ist die Karriere ihres Sohnes noch viel beschwerlicher als 42,195 Kilometer, sie ist eine halbe Weltreise und Zugspitzlauf in einem. Es fing an mit 16 Jahren. Kanadische Eishockeytalente bekommen da ihren ersten richtigen Anzug gekauft und werden von den besten Juniorenteams ausgewählt. DeFazio wollte keiner, auch nicht später, beim großen Draft der NHL. „Da dachtest du, die Welt geht unter. Es gab so viele dunkle Tage. Am Ende war es eine lange Reise und die war es wert“, sagt er heute.

Mit viel Einsatz hat er es dann doch in die weltbeste Liga geschafft, zwar nur für zwei Partien, trotz Verträgen bei insgesamt vier NHL-Klubs, aber gut, findet DeFazio, nichts geschenkt, alles verdient, ein erfüllter Traum, an den keiner glaubte. Dann führte ihn sein weiter Weg ins Reich der Mitte, eishockeytechnisch eher Peripherie. Von Shanghai und Peking, wo der 32-jährige Stürmer für das chinesische Team Kunlun Red Star in der Kontinental Hockey League (KHL) spielte, flog er auf tagelange Auswärtsfahrten ins kasachische Astana, ans Schwarze Meer nach Sotschi, nach Moskau, St. Petersburg und Helsinki. Bilder an der chinesischen Mauer, Leben im Zentrum einer 30-Millionen-Stadt, höchstes Hockeylevel.

ERC Ingolstadt: DeFazio trifft gegen München doppelt

„Es war aufregend, aber durch die langen Reisen lastete großer Druck auf meiner Familie. Ich dachte dann: Genug ist genug. Ich wollte mich in einer Stadt einleben, in der alle glücklich sind“, erzählt DeFazio und grinst über beide Maskengummischlaufen. Saturn Arena, vergangener Donnerstag. Für sein neues Team, den ERC Ingolstadt, hat er beim 3:2-Sieg gegen München gerade zwei Treffer erzielt, darunter den entscheidenden Penalty. Es war ein Spiel nach DeFazios Geschmack. Hart und intensiv. Kein Sprint, eher ein Hürdenlauf.

Schon seit Jahren wollte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell DeFazio nach Ingolstadt holen. Die Panther und der Kanadier haben eine Geschichte, Trainer Doug Shedden spielte in Pittsburgh schon mit seinem Vater zusammen. „Es war mal ziemlich knapp. Aber ich wollte auch immer auf dem höchstmöglichen Level spielen“, gesteht DeFazio. Kometa Brno war da eher eine Notlösung. Weil Tschechien einen pandemischen Spielbetrieb schon früh für möglich hielt, ging DeFazio dorthin. Die Infiziertenzahlen stiegen durch die Decke, die Familie musste erst mal in der Heimat bleiben. Nach sechs punkt- und glücklosen Partien in Brünn konnte Mitchell zuschlagen. „Die Hauptfrage war: Kann ich meine Familie so schnell wie möglich herbekommen?“, schildert der Angreifer die Verhandlungen.

DeFazio muss zunächst in Quarantäne

Drei Tage später landete Ehefrau Colleen mit der zweijährigen Tochter. Es folgten Quarantäne, 21 Tage im Hotel mit Caiuby und Tomas Oral vom FC Ingolstadt und ein paar Audi-Geschäftsreisenden, eine harte, aber auch spaßige Eingewöhnungszeit, wie DeFazio sagt. „Ich hatte keinen guten Start. Es waren ungewöhnliche Umstände. Aber nach den ersten sechs Spielen lief alles viel besser.“

Nun steht er bei acht Saisontoren, hat eine Wohnung und ist ein Eckpfeiler in der Panther-Offensive und auch im Powerplay, wo er seit gut einer Woche nicht mehr direkt vor dem Tor, sondern auf der rechten Seite, der sogenannten half wall, spielt. „Wir haben in diesem Jahr keinen Sniper auf dieser Position wie Kris Foucault. Brandon schießt gut und hat eine tolle Übersicht“, begründet Trainer Shedden die Umstellung. „Wir wussten, dass wir in dieser Disziplin besser sein müssen. Manchmal helfen Änderungen. Ich bin es gewohnt, vor dem Tor herumzuwühlen. Jetzt muss ich etwas mehr denken und mich meinen Mitspielern anbieten“, analysiert DeFazio. Am Donnerstag gegen München tat er genau das. Nach einer sehenswerten Kombination über Wayne Simpson und Daniel Pietta lauerte er am langen Pfosten und besorgte das zwischenzeitliche 1:2. DeFazio ist kein Mann für Highlight-Videos. Internetclips über ihn speisen sich aus Abfälschern, Abstaubern, Stochertoren. Er hat einen stämmigen Körper, den er gegen seine Kontrahenten einsetzt oder wie Shedden sagt: „Wenn man auf ihn trifft, dann kitzelt das nicht nur.“ Das mussten Stefan Loibls Schulter (nach einem Check) und die Knie von Dylan Yeo und Olivier Roy (nach unglücklichen Stürzen) bereits spüren.

Doch wer genau hinschaut, sieht: DeFazio ist kein einfältiger Haudrauf. Bekommt er eine Faust ins Gesicht, grinst er oft nur zurück und sorgt so dafür, dass er anschließend in Überzahl auf der rechten Seite stehen kann. „Für mich war das ein Lernprozess, als ich von Nordamerika rüberkam“, sagt er. „Die besten Teams, in denen ich war, kombinieren beides: Für sein Team einstehen und Dinge manchmal schlucken und dadurch im Powerplay spielen.“

DeFazio hat BWL studiert

Eine clevere Taktik. DeFazio hat in Potsdam BWL studiert, nicht der Stadt im Süden Berlins, sondern in einem Nest im US-Bundesstaat New York. „Wir haben ein paar schlaue Jungs in der Kabine“, sagt er. Mit Colton Jobke, aktuell Finanzstudent, unterhält er sich über Aktienkurse. Kollege Ryan Kuffner hat einen Abschluss an der Elite-Uni Princeton. Wayne Simpson und Mat Bodie graduierten am Union College. Tim Wohlgemuth, Emil Quaas und Petrus Palmu vertreiben sich Busfahrten mit Büchern.

Die Schanzer-Kabine: wenige Quadratmeter Harmonie. Das war in jüngster Vergangenheit nicht immer so. Irgendetwas sei da, an diesem Team, findet DeFazio: „Wären Sie mal bei uns in der Kabine, würden Sie sehen, wie viel Spaß wir wirklich haben. Jeder zieht einander auf und versteht sich hervorragend. Und das sieht man auch auf dem Eis. Vielleicht sind das genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit.“ Wer könnte das besser wissen als der weit gereiste, steil gekletterte, immer um Wohligkeit bemühte Familienmensch. „Vielleicht ist er nicht der schnellste Skater“, sagt Shedden noch über ihn, als man nach Schwächen fragt. Aber dass Brandon DeFazio ein Mann für die Langstrecke ist, war ja schon früh klar.

ERC in Kürze: Die Panther treten am Samstag um 17.30 Uhr in Schwenningen an. Justin Feser wird wohl längerfristig ausfallen. Wer als überzähliger Ausländer auf der Tribüne bleibt, verkündet Shedden seinem Team erst am Vormittag.

