Video: ERCI-Verteidiger Fabio Wagner: Haltet euch an die Vorschriften!

Plus Nationalspieler Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt geht mit gutem Beispiel voran und bleibt während der Corona-Krise daheim.

Auch Eishockey-Nationalverteidiger Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt hat eine klare Meinung dazu, wie man sich in Coronavirus-Zeiten unbedingt verhalten sollte.

Auch Eishockey-Nationalverteidiger Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt hat eine klare Meinung dazu, wie man sich in Coronavirus-Zeiten unbedingt verhalten sollte. Video: Dirk Sing

In einer weiteren Folge unserer kleinen Serie wendet sich Panther-Verteidiger Fabio Wagner bei der Neuburger Rundschau per Video-Botschaft an die Eishockey-Fans. Vor ihm hatten das bereits seine Ingolstädter Teamkollegen David Elsner, Timo Pielmeier und Tim Wohlgemuth getan. Das Video hat der ERCI-Verteidiger - wie es sich gehört - in den eigenen vier Wänden aufgenommen. (disi)