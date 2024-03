ERC Ingolstadt

ERCI-Stürmer Mirko Höfflin: "Es ist noch nicht vorbei"

Plus Der ERC Ingolstadt steht vor dem vierten Play-off-Viertelfinal-Spiel am Sonntag gegen die Fischtown Pinguins mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage würde das vorzeitige Saisonende bedeuten. Wir haben nach dem Overtime-Schock am Freitagabend die Stimmen der Panther-Stürmer Jan Nijenhuis und Mirko Höfflin sowie Headcoach Mark French gesammelt.

Von Dirk Sing

4:6, 3:4 nach Verlängerung, 3:4 nach Verlängerung: Das Play-off-Viertelfinal-Duell mit dem müssen. des ERC Ingolstadt. In allen drei Partien hatten die Panther die Möglichkeit, diese siegreich zu gestalten. Doch unter dem Strich fehlt den Norddeutschen nur noch ein Erfolg zum Einzug ins Halbfinale. Am Sonntag (15 Uhr) stehen sich die beiden Teams in der Saturn-Arena zum vierten Mal gegenüber. Wir haben nach der bitteren Niederlage am Freitagabend in der Bremerhavener Eisarena Stimmen von den ERCI-Stürmern Jan Nijenhuis und Mirko Höfflin sowie Cheftrainer Mark French gesammelt.

Jan Nijenhuis (Stürmer): Aufgrund der Tatsache, dass wir uns zweimal in eine sehr gute Position gebracht haben, um diese Partie zu gewinnen, ist diese Niederlage schon sehr bitter. Wir müssen einfach einen Weg finden, um im Spiel zu bleiben und nach einer Führung nicht den Ausgleich zu kassieren. Letztlich geht es dabei um die Kleinigkeiten, die wir richtig machen müssen. Beispielsweise die Scheibe zum richtigen Zeitpunkt rauszubekommen, um dann wechseln und frische Leute auf’s Eis bringen zu können. Das haben wir heute nicht geschafft. Dennoch sind wir sehr zuversichtlich, dass wir daheim mit unseren Fans im Rücken nochmals ein Comeback starten können. Man darf jetzt auch nicht alles schlechtreden. Wir haben insgesamt drei gute Spiele gemacht, aus denen wir die positiven Dinge mitnehmen sollten.

