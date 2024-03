ERC Ingolstadt

12:36 Uhr

Ingolstadts Torschütze Charles Bertrand: "Auf dem Eis ist es weniger stressig als auf der Tribüne"

Starke Leistung in Spiel zwei: Ingolstadts Charles Bertrand

Plus Nachdem Ingolstadts Angreifer Charles Bertrand im ersten Pre-Play-off-Match gegen die Kölner Haie zum Zuschauen verurteilt war, zählte er im zweiten Match mit seinem Treffer und einer starken Leistung zu den Matchwinnern. Am Donnerstag fällt in dieser Serie die Entscheidung.

Von Dirk Sing

Charles Bertrand, wie fällt Ihr Fazit nach dem 3:2-Erfolg am Mittwochabend in diesem "Do-or-Di"-Match aus?

Bertrand: Es hat einfach richtig Spaß gemacht, auf dem Eis zu stehen. Wir haben einen richtig guten Start hingelegt und auch ingesamt eine prima Leistung gezeigt. Am Ende wurden wir für unseren Einsatz und Willen mit dem Sieg belohnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen