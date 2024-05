Bayer Leverkusen steht im Finale der Europa League

Bayer Leverkusen kann einfach nicht verlieren. Im Rückspiel gegen AS Rom holt Leverkusen einen 0:2-Rückstand auf und spielt 2:2. Der Sieg aus dem Hinspiel reicht zum Einzug ins Finale.

Bayer Leverkusen hat weiter alle Chancen auf das Triple. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League reichte gegen AS Rom ein 2:2-Unentschieden. Im Finale trifft das Team in Dublin auf Atalanta Bergamo aus Italien.

Bayer Leverkusen zieht nach 2:2 gegen AS Rom ins Finale der Europa League ein

Trotz des 2:0-Siegs im Hinspiel machte es Bayer Leverkusen spannend. Leandro Paredes verwandelte für Rom trotz drückender Überlegenheit der Leverkusener einen Foulelfmeter (43.) und einen Handelfmeter (66.) zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Gäste.

Erst ein Eigentor von Gianluca Mancini (82.) brachte Leverkusen zurück auf Finalkurs. Mal wieder in der Nachspielzeit verhinderte die Werkself eine Niederlage. Josip Stanisic (90.+7) erzielte den 2:2 Ausgleich.

Finale der Europa League: Leverkusen trifft auf Atalanta Bergamo

Nun bestreitet Leverkusen zum krönenden Abschluss einer bemerkenswerten Saison gleich zwei Finals innerhalb von vier Tagen. Drei Tage nach dem europäischen Endspiel am 22. Mai steht in Berlin das DFB-Pokalfinale gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern an.

Im zweiten Halbfinale setzte sich Bergamo gegen den französischen Traditionsclub Olympique Marseille im Rückspiel mit 3:0 durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch