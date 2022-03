Auslosung für Viertelfinale und Halbfinale der Europa League 2022: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale der Europa League 2022 steht an. Alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Datum, Uhrzeit, Regeln und Mannschaften finden Sie hier.

Kaum sind die letzten Achtelfinalpartien bei der Europa League 2021/2022 gespielt, findet schon einen Tag später die Auslosung für die Begegnungen im Viertel- und Halbfinale statt.

Für insgesamt acht Teams wird es bei der EL-Auslosung spannend. Bundesligist Leipzig war bereits vor dem Achtelfinale sicher für das EL-Viertelfinale qualifiziert. Eigentlich hätte die Mannschaft unter Trainer Domenico Tedesco gegen Spartak Moskau antreten müssen. Anlässlich des Konflikts in der Ukraine hat die UEFA beschlossen, das russische Team vom Wettwerb zu disqualifizieren und so wurde die Begegnung zwischen Moskau und Leipzig abgesagt.

Sie möchten mehr zur Viertelfinal- und Halbfinal-Auslosung wissen? Wann der genaue Termin ist, wo die Übertragung der Auslosung stattfindet, welche Regeln es gibt und welche Mannschaften bei der Europa League-Auslosung für das Viertelfinale dabei sind, verraten wir Ihnen hier in diesem Artikel.

Video: SID

Europa League 21/22: Datum und Uhrzeit der Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale

Die Auslosung für das Viertelfinale und Halbfinale der Europa League findet am Freitag, dem 18. März 2022, um 13.30 Uhr statt. Die Programmsendung startet um 13.15 Uhr. Die Veranstaltung wird in Nyon in der Schweiz ausgetragen.

Wo läuft die Auslosung der EL-Viertelfinalspiele? Übertragung im TV und Stream

Die Übertragung wird vom TV-Anbieter Sky übernommen. Im TV wird die Viertel-und Halbfinal-Auslosung der Europa League 2021/22 auf dem hauseigenen Sender Sky Sport News ausgestrahlt. Ab 13.15 Uhr wird Sky bereits mit der Sendung zur EL-Auslosung loslegen.

Im Stream gibt es die Auslosung live und ebenfalls ab 13.15 Uhr auf sport.sky.de und auf der Sky Sport App zu sehen.

Lesen Sie dazu auch

Wie läuft die EL-Auslosung ab? Die Regeln der Viertelfinal-Auslosung

Die Auslosung für das Viertelfinale der aktuellen Europa League-Saison gestaltet sich anders als die vorherigen Auslosungen für die K.o.-Runden-Play-offs und das Achtelfinale, denn sie wird komplett offen sein. Was bedeutet das? Bei den Auslosungen zu den letzten EL-Runden gab es gesetzte und ungesetzte Teams. Bei der Viertelfinal-Auslosung entfällt dieser Schritt und alle Teams werden aus einem einzigen Lostopf gezogen.

Den ausgelosten Partien werden im Anschluss die Nummern 1 bis 4 zugeteilt. Dieser Schritt hat das Ziel, die Paarungen für das darauffolgende EL-Halbfinale festlegen zu können. Zusätzlich gibt es keine Länderschutz-Regelung und keine Setzlisten. Daher kann es auch möglich sein, dass zwei Teams aus dem gleichen Land im Europa League-Viertelfinale gegeneinander antreten müssen.

Auch während den Spielen hat die UEFA in dieser EL-Saison ein paar Regeln verändert. So gibt es beispielsweise keine Auswärtstorregel mehr. Wenn es also nach dem Hin- und Rückrundenspiel noch unentschieden steht, geht es direkt in eine 30-minütige Verlängerung. Heim- oder Auswärtstore werden nicht berücksichtigt. Bleibt es nach der Verlängerung immer noch bei einem Unentschieden, entscheidet das Elfmeterschießen.

Europa League 2021/2022: Welche Mannschaften stehen im Viertelfinale?

Acht Teams werden bei den Viertelfinalspielen der Europa League gegeneinander antreten. Diese Mannschaften sind im EL-Viertelfinale 2022 dabei:

Eintracht Frankfurt

RB Leipzig

West Ham United

Olympique Lyon

Atalanta Bergamo

Sporting Braga

Glasgow Rangers

FC Barcelona

Eine Mannschaft schaffte es ohne Achtelfinalspiel ins Viertelfinale der Europa League: RB Leipzig hätte im Achtelfinale der Europa League 21/22 gegen Moskau antreten müssen. Da die UEFA die russische Mannschaft wegen des Krieges gegen die Ukraine aber disqualifiziert hat, ist das deutsche Team aus Leipzig automatisch eine Runde weiter gekommen.

Wann findet das Viertelfinale und das Halbfinale der Europa League 21/22 statt?

Die Hinrunde im Viertelfinale der Europa League findet am Donnerstag, dem 7. April 2022 statt. Die Viertelfinal-Rückrundenspiele werden eine Woche später am Donnerstag, dem 14. April 2022 ausgetragen.

Der Termin für die Halbfinal-Hinspiele wurde auf Donnerstag, den 28. April 2022 festgelegt. Welche Mannschaft es dann letztendlich schafft, ins EL-Finale einzuziehen, entscheidet sich in der Halbfinal-Rückrunde am Donnerstag, dem 5. Mai 2022.