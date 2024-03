Interview

vor 47 Min.

Ex-FCA-Profi Civeja im Pokal-Halbfinale: "Das fühlt sich wie ein Traum an"

Plus Beim FC Augsburg konnte sich Tim Civeja nicht durchsetzen, nun stürmt er mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale des DFB-Pokals.

Von Martin Semer

Am Dienstagabend zog der Drittligist 1. FC Saarbrücken mit einem 2:1-Sieg gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Mit von der Partie waren mit Julian Günther-Schmidt und Tim Civeja zwei ehemalige Profis des FC Augsburg. Günther-Schmidt wurde in der 46. Minute eingewechselt, der gebürtige Augsburger Civeja in der 67. Minute. Er durchlief beim FC Augsburg sämtliche Jugendmannschaften und machte drei Bundesliga-Spiele im Seniorenbereich. Im Juli 2022 wurde er zum FC Ingolstadt ausgeliehen, ehe er im Juli 2023 zum 1. FC Saarbrücken wechselte.

Herr Civeja, wie fühlt es sich einen Tag nach dem Erfolg über Gladbach an, im DFB-Pokal-Halbfinale zu stehen?

