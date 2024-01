FCA verlängert Vertrag mit Ex-Kapitän Gouweleeuw

Im Sommer deutete sich eine Trennung an, jetzt ist es fix: Der ehemalige Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt dem FC Augsburg erhalten.

Im Sommer des vergangenen Jahres erlebte Jeffrey Gouweleeuw eine schwierige Phase. Er war verletzt, musste sich operieren lassen und die damaligen sportlichen Verantwortlichen, Trainer Enrico Maaßen und Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter, setzten auf andere Spieler in der Innenverteidigung des FC Augsburg. Inzwischen ist der 32-jährige Niederländer wieder uneingeschränkte Stammkraft. Sein Standing hat sich derart gewandelt, dass der Fußball-Bundesligist nun doch weiterhin auf ihn setzt.

Wie der FCA am Freitagmorgen bekannt gab, hat er den Vertrag mit Gouweleeuw um ein Jahr bis Sommer 2025 verlängert. Zudem steht im Arbeitspapier eine Option, dass sich die Zusammenarbeit um eine weitere Spielzeit verlängert. Gouweleeuw zeigte sich erfreut über die Entwicklung in den vergangenen Wochen und Monaten. "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich beim FCA und mit meiner Familie hier in Augsburg sehr wohlfühle. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen freue ich mich, dass wir uns auf die Vertragsverlängerung verständigen konnten und ich weiterhin ein Teil der FCA-Familie sein kann", ließ sich Jeffrey Gouweleeuw in einer Vereinsmitteilung zitieren.

Ex-FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw spielte in den Planungen zwischenzeitlich keine Rolle mehr

Jeffrey Gouweleeuw war im Januar 2016 vom AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt, zuvor hatte er in der Gruppenphase der Europa League noch gegen den FCA gespielt. Mit 209 Bundesliga-Spielen (fünf Tore, sieben Vorlagen) ist Gouweleeuw nach Daniel Baier (274 Bundesliga-Spiele für den FCA) der Spieler mit den meisten FCA-Einsätzen in der Bundesliga. In der laufenden Saison stand der Niederländer bisher in 14 Partien auf dem Feld, 13 davon in der Startelf – auch wenn er als Kapitän nicht mehr zur Verfügung stand und nicht mehr Teil des Mannschaftsrates ist.

Ex-Trainer Maaßen hatte zu Beginn der Saison auf andere Innenverteidiger gesetzt, griff in seiner größten Not allerdings wieder auf den ehemaligen Kapitän zurück. Für Gouweleeuw hatte sich die Situation nach dem Abschied Maaßens und dem Rückzug Reuters in die Beratertätigkeit gravierend verändert. Sportdirektor Marinko Jurendic hatte zuletzt angedeutet, dass ein Verbleib Gouweleeuws wahrscheinlich sei.

Nun zeigt sich der Schweizer zufrieden. "Jeff hat in der Hinrunde mit konstant sehr guten Leistungen dazu beigetragen, dass sich das Team stabilisieren konnte und unsere Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat", so Jurendic. "Jeff soll auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein. Er wird mit seiner Erfahrung und als Persönlichkeit auf und neben dem Platz weiterhin eine große Stütze für jüngere Spieler und eine wichtige Ansprechperson für Trainer und Mannschaft sein. Wir freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit."

Auch Trainer Jess Thorup ist zufrieden. "Mich freut das. Er hat eine sehr gute Hinrunde gespielt. Für mich ist das ein gutes Signal, dass wir mit Spielern, die Leistung zeigen, den Vertrag verlängern."